Nos animaux souffrent aussi de la forte chaleur

En été, nos petites bêtes subissent tout autant que nous, voire plus, les chaleurs étouffantes. Ce n'est pas pour rien que le mot canicule descend du latin canicula qui signifie «petite chienne». Comme pour tout être vivant, le corps des animaux doit s'adapter à l'excès de chaleur. Par exemple, les mécanismes de lutte contre la chaleur chez le chien sont une augmentation de la fréquence respiratoire en haletant (la polypnée), ainsi que la sudation entre les coussinets et les zones glabres.

Malheureusement nos animaux ne se plaignent pas et les maîtres ne peuvent pas toujours se rendre compte que leur animal subit un coup de chaud. Pour repérer un coup de chaleur chez l’animal, certains symptômes ne trompent pas: «Une hyperventilation par des halètements très forts, une langue qui change de couleur, déambulation, regard fixe, signes de stress ou augmentation de la température (au-dessus de 39,5°c), mais aussi pour les plus vulnérables des vomissements et tremblements», explique la vétérinaire, le Dr Gomes.

Voici quelques conseils pour protéger vos animaux de la chaleur cet été:

1. Ne JAMAIS laisser un animal dans une voiture !

Un séjour de quelques minutes dans une voiture peut rapidement devenir fatal pour un animal. Donc ne laissez jamais votre petite bête sans surveillance enfermée dans votre véhicule, même à l’ombre c'est un «four». Si vous apercevez un chien en détresse dans une voiture, relevez le modèle et la couleur du véhicule, ainsi que le numéro de la plaque d’immatriculation et appelez la police.

2. Hydratez-les

Comme chez les humains, les animaux sont fortement constitués d'eau. Par conséquent ils doivent être régulièrement réapprovisionnés à foison en eau pour éviter la déshydratation. Si vous souhaitez les arroser, pas de problème, mais veillez à ce que la douche ne soit pas trop fraîche pour éviter le choc thermique.

3. Rester à l'intérieur ou à l'ombre

La plupart des animaux ne peuvent pas réguler leur corps aussi bien que l'humain avec la transpiration. Par conséquent, donnez leur la possibilité de se reposer dans un lieu frais et aéré. Pour ceux en cage ou en aquarium, il est essentiel qu'ils soient à l'ombre pour éviter le changement de température radical.

4. Des promenades seulement par chaleur «vivable»

Si votre animal a besoin de sortir, évitez les horaires de l'enfer, quitte à les limiter. Le matin quand il fait frais au réveil et au coucher du soleil, c'est parfait. Pour ne pas brûler les pattes de votre compagnon, privilégiez les herbes et évitez le maximum possible les sols chauds goudronnés.

5. Ne pas hésiter à appeler le vétérinaire

Le coup de chaleur est une urgence vitale et comme pour l'humain chaque minute peut aggraver la santé de votre animal. Si vous remarquez que votre compagnon montre des signes de faiblesse, le premier geste est donc de contacter un vétérinaire. Celui-ci pourra vous aiguiller sur les bons gestes à faire, voire vous conseillera de venir consulter au cabinet.

Le Dr Gomes rappelle qu'il existe un service d'urgences vétérinaires à domicile disponible 24h/24 et 7j/7 au Luxembourg. Ce service appelé «SosVet» est joignable au 27 510 112.

