Avec ces photos, vous ne vendrez jamais votre bien!

On pourrait penser qu'il n'y a rien de plus facile que de mettre une annonce en ligne pour promouvoir un bien immobilier. Après tout, le but est de trouver un locataire ou un nouveau propriétaire le plus rapidement possible et au meilleur prix pour l'appartement, la maison, le garage ou la maison de vacances.

Il existe des facteurs immuables susceptibles de susciter l'intérêt, notamment l'emplacement, la taille, le nombre d'étages ou encore le prix. De plus, l'annonceur a plusieurs possibilités pour présenter son bien sous son meilleur jour et de manière attractive. Bien entendu, l'attrait ou la beauté est une question de goût et de perception. Mais les annonces collectées par le site Terriblerealestateagentphotos.com dépassent tout entendement. Vous trouverez les 15 exemples de photos les plus horribles en matière d'annonces immobilières dans le diaporama.