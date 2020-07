Le génie Léonard se montre toujours aussi créatif

Au bout de 51 albums, Léonard ne se lasse ni de ses inventions, ni de la maladresse de son disciple. Son dessinateur non plus, lui qui croque les personnages depuis 1977. «Cela m’amuse toujours autant, j’aime mon métier. Je suis très actif, je dessine tout le temps, pour me changer les idées. Dès que j’ai terminé un album, je m’occupe du suivant», indique Turk, contacté par L’essentiel au moment de la sortie de «Génie du crime».

Au début, les auteurs Turk et De Groot ne pensaient pas que l’inventeur à la longue barbe blanche vivrait si longtemps. Mais il constitue «une mine inépuisable» de gags, à coup notamment d’anachronismes savoureux. Au fil des albums, les auteurs ont apporté une épaisseur aux personnages, avec le disciple gaffeur, la femme de ménage Mathurine ou encore le chat qui prend de plus en plus d’importance. «J’aime bien ajouter les calembours du chat en arrière-plan», sourit Turk.

Succès public

Dans «Génie du crime», Léonard invente la mafia. Pas très honnête, mais «cela reste bon enfant, jure Turk. C’est comme les coups de tromblon que se prend le disciple: il est défiguré, mais on sait que deux cases plus loin, il sera de nouveau normal». Le côté brutal de Léonard est compensé depuis quelques albums par l’arrivée de sa fille adoptive, Mozzarella, qui adoucit le héros. «Elle apporte un peu de poésie», reconnaît Turk. En 43 ans, le style graphique a peu changé, le dessinateur ayant «trouvé son style au bout de quelques albums». La référence à Léonard de Vinci, d’abord en filigrane, est beaucoup plus assumée dans les derniers albums. «Mais dans mes dessins, je ne m’attache à représenter précisément ni l’Italie, ni la Renaissance, je fais selon mon style. Cela m’évite de dessiner des costumes d’époque pendant des heures!».

Le changement de scénariste depuis cinq albums, Zidrou ayant remplacé Bob De Groot, a modifié la manière de travailler, mais «l’harmonie est toujours là, Zidrou est très fort». À en croire le cocréateur, Léonard rencontre toujours un succès public, avec plus de dix millions d’albums vendus au total. «Les jeunes qui découvrent aujourd'hui deviennent accros, ça tourne bien». Ces jeunes fans peuvent être rassurés, la série n’est pas près de s’arrêter: alors que le 51e album est à peine sorti, le 52e «est terminé!».

(Joseph Gaulier/L'essentiel)