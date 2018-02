Les vilains canards se sont mués en jolis cygnes

Le poète et auteur danois Hans Christian Andersen publiait «Le vilain petit canard» en 1843. La raison principale pour laquelle le conte de fées présente un si grand succès, aujourd’hui encore, est qu'il est incroyablement compréhensible. Le vilain petit canard se fait taquiner parce qu'il ne répond pas aux attentes et aux normes de son environnement. Il est maladroit et laid, mais finit par devenir un magnifique cygne blanc et gracieux.

Même dans la vraie vie, ce phénomène est trop fréquent. Pour beaucoup, c'était la même chose, un enfant joufflu, avec un visage plein de boutons et un nez surdimensionné. Sacrifice parfait pour les héros de l'intimidation scolaire. Au fil des ans, tout va s'arranger d'une façon ou d'une autre.

Les gens publient leurs photos avant-après sur Reddit depuis plus de quatre ans. Dans le sous-reddit «Ugly Ducking», on découvre dans les anciennes photos des appareils orthodontiques, de l’acné ou de l'embonpoint. Sur les photos ci-dessus, tu peux voir que les «vilains canards» se sont transformés en magnifiques cygnes. Même certains ont dû attendre un peu plus longtemps que d'autres pour se développer, les résultats sont fabuleux.

Cependant, les transformations n'incluent pas seulement les changements physiques. De même, certaines personnes affichent des photos qu'elles ont prises durant leurs phases dépressives et des photos post-maladie. C'est agréable de voir que les jeunes qui jadis étaient aux prises avec la maladie mentale peuvent enfin mener une vie sans souffrance.