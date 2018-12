Des documents de Karl Marx vendus aux enchères

Des lettres de Karl Marx à son éditeur français vont être vendus mardi aux enchères à Paris, a annoncé dimanche la maison de ventes Ader Nordmann. Dans un communiqué, la maison de ventes a précisé que les enchères porteraient sur un «ensemble de manuscrits provenant de l'éditeur français du "Capital" de Karl Marx (1818-1883) comprenant le contrat original de la première édition française de cet ouvrage fondateur du marxisme, ainsi que 23 lettres manuscrites de l'auteur envoyées à son éditeur».

Le contrat est estimé entre 20 000 et 25 000 euros, tandis que pour les lettres, les estimations vont de 2 500 euros à 30 000 euros. Ces documents avaient été conservés par un descendant de Maurice Lachâtre, l'éditeur français de Karl Marx. La mise en vente de ces documents, seulement connus jusqu'ici de quelques spécialistes, a permis de réaliser une découverte à propos du «Capital», selon l'expert en manuscrits Thierry Bodin, cité par la maison de ventes: ils démontrent que Karl Marx, insatisfait de la traduction proposée par son éditeur, a traduit lui-même le premier chapitre de son ouvrage phare.

«Ces documents apportent un véritable éclairage historique: ils précisent le rôle joué par le philosophe dans cette édition française. On savait que Marx avait participé à cette traduction, mais pas qu'il en avait rédigé une si grande partie», ont estimé les commissaires-priseurs qui vont procéder à la vente, David Nordmann et Xavier Dominique. En outre, on apprend via le contrat que Marx avait choisi Maurice Lachâtre parce que celui-ci s'était engagé à publier son livre «sous une forme et à un prix qui mettent l'ouvrage à la portée des plus petites bourses».

