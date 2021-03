Le chauve le plus sexy du monde est…

Un titre de plus pour l’héritier du trône britannique. Et cette fois, ce n’est pas un titre de noblesse. Le prince William a été élu «chauve le plus sexy de la planète» rapporte «The Sun». Une étude, réalisée par une clinique de chirurgie esthétique, s’est basée sur les recherches sur Google. Ainsi, William est apparu dans plus de 17 millions de résultats quand l’internaute a recherché une célébrité masculine chauve avec le mot «sexy» dans le moteur de recherche. Le Duc de Cambridge, 38 ans, devance dans ce classement le boxeur américain Mike Tyson, 54 ans, et l’acteur britannique Jason Statham, 53 ans.

Cette petite étude a en tout cas eu le don de faire réagir sur Twitter. Certains twittos ont soutenu que William était bel et bien sexy alors que d’autres pas du tout. Des utilisateurs ont également relevé l’absence d’autres chauves célèbres tels que les acteurs Shemar Moore ou Stanley Tucci. Même Dwayne «The Rock» Johnson, à la 9e place du classement, y est allé de son petit commentaire plein d’humour. Il a plaisanté: «Comment est-ce que cela est possible? Larry David (ndlr: un humoriste américain chauve de 73 ans) aurait mérité le titre. Je demande un recomptage des voix.»

Le classement

1. Prince William 17,6 millions

2. Mike Tyson 8,8 millions

3. Jason Statham 7,4 millions

4. Pitbull 5,4 millions

5. Michael Jordan 5,3 millions

6. Floyd Mayweather 4,3 millions

7. John Travolta 3,8 millions

8. Bruce Willis 3,3 millions

9. Dwayne Johnson 2,6 millions

10. Vin Diesel 2,3 millions

(L'essentiel/fec)