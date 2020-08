Les enfants ne dorment pas comme les adultes

C'est un fait bien connu, les enfants dorment plus que les adultes. Mais il est aussi de plus en plus manifeste que les enfants dorment autrement, selon une étude américano-suisse. Les schémas d'activité cérébrale durant le sommeil profond ne sont pas identiques chez l'enfant et chez l'adulte, selon les chercheurs. Les oscillations lentes caractéristiques de cette phase sont générées à des endroits très différents dans le cerveau.

Devenir adulte implique aussi des transformations fondamentales qui interviennent pendant la nuit. Les chercheurs ont surveillé l'activité du cerveau pendant le sommeil par électroencéphalographie (EEG), alors que les enfants dormaient chez eux, dans leur lit. Le sommeil profond est caractérisé par un schéma d'activité spécifique. Il s'agit d'une lente alternance entre des temps de repos et d'activité, qui traversent le cerveau par vagues. Plus le sommeil est profond, plus ces oscillations lentes sont intenses.

En remontant jusqu'à la source des oscillations lentes, les scientifiques ont constaté de nettes différences entre enfants et adultes. Chez ces derniers, les oscillations lentes démarrent dans la zone du front pour se propager vers l'arrière. Chez les plus jeunes, les oscillations lentes sont principalement générées dans les zones occipitales du cerveau. Avec l'âge, l'épicentre des oscillations se décale progressivement vers l'avant. Si ce constat suscite autant l'intérêt des chercheurs, c'est que la source de ces oscillations est probablement liée aux processus d'apprentissage dominants. Selon eux, les schémas d'oscillations lentes révèlent quelle partie du cerveau est particulièrement sollicitée au stade de la croissance. Chez les enfants, c'est plutôt le cortex moteur ou sensoriel qui est actif pendant la journée et qui a besoin de repos pendant la nuit.

(L'essentiel)