5 sapins, 5 ambiances, lequel préférez-​​vous?

Parce qu’on a aussi le droit d’avoir mauvais goût à Noël. Ils en font un peu trop mais on les aime quand même. Voilà pourquoi.

1. Le Tutti Frutti

Pourquoi on l’aime? Parce qu’on est obligés de s’incliner devant cette association multicolore de fleurs, de boules de Noël et de papier tulle. Vous imaginez la dose de confiance en soi qu’il faut avoir pour prendre l’apéro avec ses amis autour de ce superbe sapin? Franchement, on dit respect.

2. Le Gonflé

Pourquoi on l’aime? Parce qu’on est visiblement face à quelqu’un né un 24 décembre et qui n’en peut plus que son anniversaire passe à la trappe chaque année. Ce sapin, ce n’est pas juste une version pimpée du traditionnel arbre de Noël, c’est un appel à l’aide.

3. Le Fastueux

Pourquoi on l’aime? Parce qu’on ne serait pas bien là, dans notre modeste demeure à siroter un petit verre de Whisky?

4. Le Sucré

Pourquoi on l’aime? Parce qu’on oscille entre malaise et fascination. Passé l’âge de douze ans, ce sapin a vraiment quelque chose de flippant. Et en même temps, tous ces bonbons… imaginez la tête de vos enfants si vous en rameniez un comme ça à la maison.

5. Le Classique

Pourquoi on l’aime? Parce-là, on a simplement trois questions: 1. Est-ce que le sapin aurait été plus haut si le plafond le permettait? 2. Pourquoi est-ce que l’elfe sur le sapin a la tête à l’envers? 3. N’ont-ils pas peur que le feu de cheminée mettent le feu à leurs décos?

