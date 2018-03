«Non, la fille sur cette photo n'est pas grosse»

Elle dit qu'elle a pris du poids. Mais c'est difficilement perceptible pour l'heure sur son compte Instagram. Il s'agit peut-être juste de quelques grammes. Ce qui est sûr, c'est que Bridget Malcolm, 26 ans, a la ferme intention de ne plus se laisser pourrir la vie par des régimes. Le top model, qui a fait partie des Anges de Victoria's Secret en 2015 et 2016, détaille sa révolution sur son blog.

«En août 2017, je me suis fait une promesse: il était temps de faire la paix avec mon corps. J'ai jeté ma balance. J'ai jeté tous les vêtements que je portais au plus bas de mon poids. J'ai détruit tous mes selfies pris au fitness. En fait, je ne voulais plus aucun point de comparaison. Je voulais juste pouvoir cesser de me regarder dans les miroirs en pensant que j'étais trop grosse. Facile à dire, mais extrêmement difficile à faire. Car il fallait mettre derrière moi douze années passées à m'entendre dire que je devais perdre du poids».

Sur la dernière photo postée sur son Instagram, on la voit en maillot de bain. Avec cette explication pour montrer à quel point l'obsession de la maigreur dans la mode est absurde: «La fille sur cette photo n'est pas grosse. Je me souviens qu'à l'époque où cette photo a été prise, on m'avait dit que j'avais besoin de perdre du poids. Ce n'était ni la première, ni la dernière fois qu'on me disait ça. C'est toujours drôle d'avoir à poser comme si tu étais très sûre de toi et heureuse en maillot de bain alors que tu es en guerre contre ton corps...»

Bridget Malcolm explique ensuite sur son blog (pour ceux qui l'ignoraient) que la vie est trop courte pour la perdre à se préoccuper constamment de son physique. Elle conclut: «J'ai pris du poids. Mais je n'en ai rien à f... Ma vie est bien plus importante que ma taille de jeans. Et désormais, quand cette voix dans ma tête tente de me dire que je n'ai aucune valeur, c'est devenu plus facile de la faire taire. Je recouvre ma liberté peu à peu.»

(L'essentiel/trb)