La ceinture longue inspire les créateurs

La matière est robuste. À coup sûr, elle tiendra longtemps, toute une vie peut-être. Autre avantage: on peut jouer avec sa longueur. Un vrai plus. Et il en existe de toutes les couleurs. Merveille des merveilles! La Parachute Belt, la ceinture parachute, est la tendance de ce début d'année.

On l'appelle ainsi parce qu'à l'origine, elle était utilisée comme harnais pour les parachutes ou les sacs à dos de sport. Aujourd'hui, cet objet de désir est descendu sur terre, plus exactement dans les défilés de mode: chez Tibi, la Parachute Belt se porte avec un blazer cool, chez Fenty x Puma, directement sur une robe et, chez Whyte Studio, sur un chemisier blanc ou pour ceinturer un manteau.

Le plus beau dans cette affaire, c'est qu'on n'est même pas obligée d'attendre que les collections arrivent dans les boutiques. Il suffit de filer dans un magasin de sport (au rayon arts martiaux), dans un brico ou chez un spécialiste des activités outdoor.



(L'essentiel/Luise Pomykaj )