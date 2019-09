L'eau pétillante alcoolisée fait peu à peu recette

Pourvu qu'on ait l'ivresse... l'eau pétillante alcoolisée fait fureur aux États-Unis, où les jeunes l'ont adoptée dans l'espoir qu'elle pèse moins sur leur ligne que la bière ou le vin. Ces boissons gazeuses, le plus souvent vendues en canettes, contiennent de l'alcool à cinq degrés, obtenu à partir de sucres fermentés ou de malt, et sont souvent aromatisées. Leurs ventes ont augmenté de près de 200% cette année sur le sol américain comparé à 2018, selon l'institut de recherches en marketing Nielsen. Et la tendance a traversé l'Atlantique, avec une percée au Royaume-Uni et en Suède.

«Pour moi, cela remplace toutes les autres boissons alcoolisées en canette», explique Hannah Stempler, une New-Yorkaise de 25 ans. Début septembre, un vent de panique a même soufflé sur New York quand des commerces ont fait état de pénuries de White Claw, une marque en vogue, forçant l'entreprise à redoubler d'efforts pour satisfaire la demande.

Une canette de White Claw contient 100 calories et deux grammes maximum de sucre, contre 140 calories en moyenne pour une bière et cinq fois plus de sucre. Si ces eaux sont moins caloriques, elles n'en restent pas moins alcoolisées, relève Aaron White, de l'Institut national sur l'alcoolisme, qui met en garde contre le risque de dépendance. D'autres boissons alcoolisées ont fait l'objet d'un engouement similaire par le passé avant de s'effacer, comme les mélanges de vin et de jus de fruits des années 80 ou le Zima, à base de malt dans les années 90.

(L'essentiel/afp)