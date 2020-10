«J'avais une bosse qui restait dans ma poitrine»

Cayatanita, Ericka et Nykia sont trois Afro-Américaines, à qui on a diagnostiqué une forme agressive de cancer du sein. Ces trois femmes ont aussi en commun d’avoir été confrontées à des difficultés avec leur assurance maladie pour couvrir leurs soins médicaux, en raison de leur âge et de leur couleur de peau. Elles sont les visages de la dernière campagne Savage x Fenty de Rihanna.

Le compte Instagram de la marque de sous-vêtements a dévoilé des vidéos retraçant le parcours de chacune. En les encourageant à raconter leur histoire, Rihanna espère faire prendre conscience des obstacles auxquels les femmes noires sont confrontées lorsqu’il s’agit d’accéder à des soins de santé et à un soutien adéquat.

Nykia a appris son diagnostic alors qu’elle n’était âgée que de 25 ans et les médecins ont malheureusement mis du temps à la prendre au sérieux. «J’ai senti une bosse dans ma poitrine en juin 2019. Je savais que quelque chose n’allait pas donc je suis allée consulter un docteur. L’accueil que j’ai reçu a été déplorable. Le médecin m’a assuré que la bosse partirait avec des antibiotiques, mais ça n’a pas été le cas. J’ai donc décidé d’avoir un second avis de médecin et on m’a dit la même chose. Au mois de mars, ma poitrine avait grossi et je savais que ce n’était pas normal. Je n’ai jamais eu de vrai diagnostic, jusqu’à ce que j’aille voir un troisième médecin», confie la jeune femme, âgée aujourd’hui de 26 ans.

Cayatanita, 34 ans, a été diagnostiquée en 2018 d’un cancer triple négatif. Il représente 20% des cancers du sein et touche majoritairement les femmes de moins de 40 ans. Elle a ouvert un blog sur Facebook pour partager son expérience. Elle y raconte comment les médecins sont passés à côté du diagnostic durant de longs mois: «J’avais l’impression que, malgré mes visites auprès «d’experts», personne ne se préoccupait de moi, alors je suis retournée à ma petite vie, en évitant les médecins, en ignorant les signes avant-coureurs et en faisant taire cette petite voix dans ma tête qui me disait que quelque chose n’allait pas». Dans la vidéo Fenty x Savage (ci-dessous), elle déplore le manque d’informations sur le sujet: «Certaines personnes n’ont pas accès aux soins et ne sont pas assez soutenues».

Pour, qui a découvert à 28 ans qu’elle avait un cancer du sein bilatéral (deux types de cancer dans son corps), le processus lui a fait voir les choses différemment. «Votre corps n’a rien fait de mal. Il est important que vous appréciez le corps dans lequel vous êtes pour vous amener là où vous voulez aller», dit-elle en s’adressant aux autres personnes qui ont vécu un parcours similaire.

Mise en vente jusqu’en novembre, la collection doit permettre de reverser 250 000 dollars à la Fondation Clara Lionel, créée par Rihanna, et qui s’efforce de soutenir les membres de la communauté noire, chez qui un cancer du sein a été diagnostiqué.

(L'essentiel/Marie-Adèle Copin)