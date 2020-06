Des millions d'abeilles se ruent sur la lavande

Le bourdonnement des abeilles, l'odeur de la lavande, la clarté d'une nuit d'été. En Provence, dans le sud de la France, la transhumance des abeilles bat son plein, une course contre la montre qui permettra de produire plus d'un millier de tonnes d'un miel très apprécié. «Une ruche, c'est une bombe ! Si je lâche, les abeilles s'échappent!», prévient Patrice Parrocel, un apiculteur de 35 ans qui a attendu la tombée de la nuit pour charger, à la main, 50 ruches à l'arrière de son camion. Chacune pèse 30 kg, contient une reine, et plus de 40 000 butineuses... Alors la transhumance, tradition depuis les années 1960 et la professionnalisation de l'apiculture, se passe toujours la nuit, lorsque les abeilles sont rentrées à la ruche.

L'enfumoir (une sorte d'arrosoir muni d'un soufflet) à la main, M. Parrocel noie l'entrée des ruches dans une fumée d'herbes sèches pour calmer les abeilles. Les colonies les plus anciennes, avec leurs vieilles reines, âgées de plus de deux ans, sont quant à elles privées de transhumance, car plus assez productives. Ce déplacement des ruches au rythme des floraisons permet en effet d'optimiser la production de miel, et le développement des colonies. Et d'obtenir différentes sortes de miel: toutes fleurs, de montagne ou encore châtaignier. Mais avant cela, il faut rouler, les ruches solidement harnachées, sur la trentaine de kilomètres qui séparent Volx, en vallée de Durance, où elles ont hiverné, des champs de lavande de Banon, environ 300 m plus en altitude. Il faut à M. Parrocel une quinzaine de trajets pour transporter ses 700 ruches.

Après un trajet sans encombre, le déchargement commence à nouveau ruche après ruche, à quelques centaines de mètres des splendides champs de lavandin. Un régal pour les butineuses. La floraison dure environ un mois, de quoi tirer 15 kg de miel par ruche. Le miel de lavande, onctueux et clair, représente plus de la moitié des 2 500 tonnes de miel produits chaque année par les 3 600 apiculteurs de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, selon l'association professionnelle Apiculteurs en Provence. Cependant, dans cette région écrasée par le soleil, les apiculteurs se savent à la merci du climat. Sans compter les maux qui touchent les apiculteurs: les dégâts des pesticides, les parasites, ou les vols de ruches. Mais «quand je suis là, le matin autour des champs de lavande, je me dis que c'est le plus beau métier du monde», indique M. Parrocel.

(L'essentiel/afp)