Un départ surprise secoue l'industrie du jeu vidéo

C'est une annonce qui secoue et que n'avait pas vu venir l'industrie du jeu vidéo. Dan Houser, 46 ans, vice-président de Rockstar Games, s'apprête à quitter ses fonctions. C'est ce que Take-Two Interactive, maison mère du célèbre studio de développement, a communiqué dans un document officiel envoyé à la Securities and Exchange Commission, organisme fédéral américain qui régule et contrôle les marchés financiers.

«Après une longue pause ayant commencé au printemps 2019, Dan Houser, vice-président et directeur créatif chez Rockstar Games, quittera la société. Le dernier jour de travail de Dan Houser sera le 11 mars 2020», indique la société qui remercie le futur ex-cadre. «Nous sommes extrêmement reconnaissants pour ses contributions.

Du changement

Rockstar Games a conçu certains des mondes vidéo ludiques les plus acclamés par la critique et les plus lucratifs, mais aussi une communauté globale de fans passionnés et une équipe incroyablement talentueuse qui reste concentrée sur les projets en cours et à venir», ajoute-t-elle.

Le Britannique âgé de 46 ans, qui avait cofondé Rockstar Games avec son frère en 1998, était aussi producteur et scénariste. Il a contribué à l'écriture de célèbres licences comme «Grand Theft Auto», «Red Dead Redemption», «Max Payne», «Bully» ou encore «L.A. Noire».

Les projets futurs de Dan Houser ne sont pour le moment pas connus. Son frère Sam Houser, aussi vice-président, semble pour le moment conserver son poste. Quant à l'effet de ce départ sur les futures productions de Rockstar Games, il reste à voir.

(L'essentiel/man)