Sapez-​​vous comme le Prince de Bel-​​Air

Il aura fallu attendre le 30e anniversaire de la diffusion du premier épisode de la série pour voir une marque redonner ses lettres de noblesse au flow du prince de Bel-Air. Ouch! Ça ne nous rajeunit pas.

La marque Fresh Prince commercialise une collection capsule de 30 pièces inspirée de la sitcom. Elle comprend des tee-shirts, des sweats, des hoodies, des sacs et des ballons de basket. Tout est là pour nous replonger dans les années 1990 avec Will Smith et DJ Jazzy Jeff, excepté les masques qui font partie de la collection mais qui restent un accessoire très 2020.

«C’est vraiment la célébration d’un héritage»

«Il est très rare que les programmes télévisés aient un impact culturel aussi important 30 ans après leur sortie, mais générer ce type d’excitation en 2020 est vraiment un témoignage pour les fans», a déclaré le DJ Jazzy Jeff, dans un communiqué. «C’est vraiment la célébration d’un héritage et c’est incroyable de voir la série évoluer vers une marque de mode et influencer une toute nouvelle génération».

Un remake de la série dans une version plus dramatique va voir le jour. HBO Max a également réuni les acteurs principaux pour tourner un épisode spécial dont la diffusion est prévue à la fin du mois de novembre 2020.

(L'essentiel/Marie-Adèle Copin)