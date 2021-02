Les dérives du Silhouette challenge

Les défis sur l’application TikTok se multiplient et rencontrent toujours autant de succès auprès des jeunes. Le Silhouette challenge fait partie des tendances du moment. Le principe? Se filmer en étant d’abord habillé, puis se dénuder pour se retrouver en sous-vêtements, voire entièrement nu devant la caméra. Pour n’apercevoir que les courbes de la personne, il suffit d’ajouter un filtre Snapchat, appelé «vin rouge» et de laisser passer un rayon de lumière.

Mais ce filtre pose justement problème. Des internautes alertent sur le fait qu’il soit possible de le retirer sur une vidéo déjà existante. Et ce, sans être un pro de l’informatique. Certains altèrent simplement les couleurs de la vidéo pour rendre visible le corps nu, sans le consentement de la personne en question.

Et Hop 2ème video edit !

C’est même très amusant en fait, parce qu’il faut trouver les pourcentages corrects pour avoir une bonne visibilité. #silhouettechallenge — LE 8.5©️ (@ShakesSocrate) January 29, 2021

«Des tendances dangereuses»

Les participants à ce challenge, qui sont majoritairement des jeunes filles, s’exposent donc à une violation de leur intimité, parfois sans même le savoir, si leur vidéo se retrouve entre des mains mal intentionnées. Le challenge a d’ailleurs été vu plus de 200 millions de fois sur TikTok, et fait également le buzz sur Snapchat et Instagram.

Les dérives des challenges TikTok sont de plus en plus nombreuses et ont parfois des conséquences dramatiques. En septembre 2020, une adolescente de 15 ans est décédée après avoir réalisé le «Benadryl challenge», dont le but est d’ingérer un maximum de cachets du médicament du même nom, jusqu'à avoir des hallucinations.

(im/L'essentiel)