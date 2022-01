Les aliments à privilégier après les Fêtes

Les bulles de champagne cognent encore dans votre tête et le foie gras a retourné vos tuyaux. Les fêtes de fin d’année ne sont pas sans conséquences pour l’organisme. La solution: opter pour une cure détox en janvier. Voici quelques pistes à privilégier.

Hydratation maximale

Eh oui, il n’y a pas de miracle: sans eau, pas de vie. Il faut boire au moins 1,5 litre par jour. Cette routine simple permet d’endiguer les méfaits de la déshydratation (maux de tête, mauvaise digestion, teint terne, baisse d’énergie, etc.). Les boissons drainantes et diurétiques sont utiles dans une certaine mesure. En abuser revient à priver le corps de son carburant. Certaines, comme le thé vert, contiennent de la théine, un excitant qui à trop haute dose perturbe le sommeil.

Stop à la malbouffe

Pour être en bonne santé, le corps a besoin d’une alimentation équilibrée. Il faut manger de tout, mais de manière proportionnée. Ainsi, après le dérangement causé par les Fêtes, on évite les aliments saturés de graisse et ceux trop sucrés. Privilégiez les fruits et légumes. C’est le moment de faire preuve d’imagination ou de surfer sur les blogs d’influenceurs food qui proposent mille et une soupes délicieuses. Les légumineuses sont essentielles aussi. Toujours côté féculents, le riz présente des avantages certains. Poisson et viande ne sont pas nécessaires à tous les repas.

Cultiver la flore intestinale

Rééquilibrer les intestins n’est pas une mince affaire. Il convient d’adapter son alimentation en fonction des symptômes (diarrhée, constipation, ballonnements, inflammation). Parmi les remèdes naturels SOS: le riz et la banane constipent alors que le pruneau fait l’effet inverse. Les probiotiques et les prébiotiques sont aussi d’un grand secours sans être aussi radicaux. On les trouve dans l’asperge, l’artichaut, la tomate cerise, les olives, les câpres, les petits cornichons ou les filets d’anchois. Certains de ces aliments ne sont hélas pas de saison, on peut néanmoins se les procurer en conserves artisanales. Attention à ne pas abuser des préparations dans l’huile.

Nos amis les antioxydants

Une bonne alimentation demeure le meilleur soin anti-âge. Les antioxydants contribuent à la neutralisation des radicaux libres. Vos meilleurs amis s’appellent brocoli (cuisson vapeur), poireau, cresson et radis. Le gingembre est riche en vitamine C tout comme le citron et les autres agrumes. Le kiwi et la mangue sont intéressants, mais il faut considérer l’impact environnemental des fruits exotiques (idem pour la banane mentionnée plus haut). L’amande (avec parcimonie), l’huile d’olive (crue) et le basilic sont des aliments précieux.

(L'essentiel/Emmanuel Coissy)