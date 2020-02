Un défi consiste à afficher son tour de taille

Un nouveau challenge inquiétant circule sur le réseau social chinois Weibo. Il s’appelle «Earphones Waist Challenge» et il consiste à enrouler des écouteurs autour de sa taille et de publier des photos pour montrer son corps svelte. Le défi semble avoir été lancé par l’internaute @Toutiaoxinwen. «Pour voir combien de poids vous avez pris, il suffit de regarder combien de fois vous pouvez enrouler vos écouteurs autour de votre taille», écrit-il dans son message. Vous pouvez mettre des photos en ligne et taguer vos amis, afin de pouvoir relever le défi ensemble».

Depuis sa mise en ligne la semaine dernière, le post a accumulé près de 80 000 likes et plus de 7 000 commentaires. Des milliers de personnes ont déjà relevé le défi, la plupart d’entre elles étant des adolescents. Certaines personnes plaisantent en disant: «OK, donnez-moi 10 mètres» ou «Désolé, j'utilise le bluetooth».

D'autres, cependant, ne trouvent pas ça drôle. Ils soulignent dans leurs commentaires les problèmes que posent de tels défis et l'ampleur du fat-shaming en Chine. Ce n'est pas le premier du genre. Dans le cadre du Collaborne challenge en 2015, des jeunes femmes tentaient de faire tenir en équilibre le plus grand nombre de pièces de monnaie sur leurs clavicules. Plus l'os était mince et saillant, plus il y avait de place pour les pièces de monnaie. Un an plus tard, le A4-Challenge consistait à faire disparaître sa taille derrière une feuille de papier A4.

(L'essentiel)