Le calendrier Pirelli honore des femmes engagées

De 1964, année de sa création, jusqu’aux années 2010, le calendrier Pirelli était un objet culte, calibré pour répondre aux fantasmes d’un mâle hétérosexuel. Bon an, mal an, des générations de stars et de top models ont été présentées comme des sex-symbols par les plus grands photographes de mode. Dans le sillage de la vague féministe suscitée par #MeToo, ce mythique produit marketing créé par le fabricant de pneus italien a été réformé pour coller à l’air du temps.

Par exemple, toutes les personnes figurant sur les pages du millésime 2018 étaient noires. En 2019, Gigi Hadid brillait dans une édition de facture classique réalisée par feu Peter Lindbergh. Le calendrier 2020, officiellement présenté mercredi à Vérone, confirme la réforme amorcée. Fini, les bimbos! Il rend hommage à des femmes engagées.

Parmi elles, des actrices et des chanteuses dont Emma Watson, Kristen Stewart, Indya Moore et Yara Shahidi. Chacune, en marge de sa carrière, a fait entendre sa voix en faveur du féminisme, de la lutte contre le racisme, de la défense du climat ou des minorités sexuelles. Les images ont été prises par Paolo Roversi, génie du flou et portraitiste hors pair. Le thème développé par l’Italien est «Looking for Juliet» (À la recherche de Juliette). Il a demandé à chaque star de se glisser dans la peau de l’héroïne de «Roméo et Juliette». Dans la vidéo de présentation, les protagonistes expliquent leur démarche et les raisons de leur participation à cette séance photo.

(L'essentiel/Emmanuel Coissy)