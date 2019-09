Voici les aliments les plus dégoûtants au monde!

«Les choses avec lesquelles vous avez grandi, vous allez les trouver délicieuses et souvent quelque chose d'étranger, de bizarre et différent vous semblera dégoûtant», explique Samuel West, psychologue et commissaire de l'exposition «Disgusting Food Museum» de passage à Nantes. Ce musée, né en Suède il y a un an et qui a déjà voyagé à Los Angeles, a aussi pour objectif d'amener «les gens à réaliser que nous devons nous orienter vers de nouvelles sources de protéines meilleures pour l'environnement, comme les insectes ou la viande cultivée en laboratoire», a estimé son directeur Andreas Ahrens.

«Ces choses peuvent vous paraître dégoûtantes au premier abord, mais si vous êtes ouvert d'esprit et que vous goûtez, c'est en fait plutôt bon», selon M. Ahrens. En plus de la visite gratuite de l'exposition, présentée à Nantes du 25 septembre au 3 novembre, avant de partir pour Las Vegas, il est possible de goûter pour 3 euros de la chair de requin fermentée ou de la liqueur de glande anale de castor.

Tous les goûts sont dans la nature. Disgusting food museum l'exposition de Malmö est à la HAB galerie dès mercredi soir pic.twitter.com/FDiL2Qm8xt — BLUnantes (@BLUnantes) September 23, 2019

«Quand vous entrez dans cette exposition, on vous donne un sac à vomi en titre de billet d'entrée», a prévenu Astrid Gingembre, directrice projet du Voyage à Nantes qui accueille le Disgusting Food Museum dans le cadre du festival «Les tables de Nantes». Parmi les aliments venus du monde entier, la gastronomie française est bien représentée avec le steak tartare, les escargots, le roquefort, l'époisses ou encore le foie gras, jugé moralement dégoûtant par certains en raison de son procédé de fabrication.

Toujours sur la question du dégoût moral, on peut voir la reproduction d'une table en bois utilisée en Chine pour manger du cerveau de singe. «C'est une pratique illégale de nos jours, qui consiste à prendre un singe, à l'installer sur une table, à l'immobiliser, à lui ouvrir le crâne et à manger son cerveau alors qu'il est toujours vivant», a raconté Andreas Ahrens. Cette sélection éclectique, où l'on retrouve également des testicules de taureaux et des cœurs de cobra, est aussi une expérience olfactive puisque l'on peut ouvrir des bocaux pour sentir la plupart des aliments.

(L'essentiel/afp)