Le mastodonte X5 de BMW se met au vert

BMW a accéléré dans l'électrique avec l'objectif de lancer 25 modèles électrifiés d'ici 2023. C'est qu'à partir de 2021, les fabricants seront tous soumis à une taxe calculée sur la moyenne des émissions de CO2 de leur gamme. Et il faudra que la flotte des véhicules neufs vendus rejette en moyenne moins de 95 grammes de CO2.

Fiche technique





Modèle: BMW X5 xDrive 45e Plug-in Hybride

Moteur: 6 cylindres en ligne turbo essence de 2 998 cm3

Puissance: 286 ch de 5 000 à 6 500 tr/mn

Couple: 450 Nm de 1 500 à 3 000 tr/mn

Moteur électrique: 113 ch et 265 Nm

Puissance cumulée: 394 ch

Couple cumulé: 600 Nm

Boîte: automatique 8 rapports

Vitesse maxi: 235 km/h

0 à 100 km/h: 5,6 s

Dimensions: 4,92 m de long, 2,00 m de large, 1,74 m de haut

Empattement: 2,97 m

Poids: 2 435 kg

Volume coffre: mini 500 litres; maxi 1 716 litres

Émissions CO2: 39 g/km

Conso.: mixte 1,7 l aux 100 km

Prix du modèle: 78 250 euros



Les plus...



•Son confort impressionnant

•Son autonomie en électrique

•Son temps de charge



Et les moins

•Ses volumes de coffre amputés

•Son tempérament trop placide

La nouvelle génération de X5 s'offre ainsi les services d'un groupe hybride qui associe un 6 cylindres en ligne essence de 286 ch à un moteur électrique de 112 ch (82 kW) dont les batteries lithium-ion sont logées sous le plancher de coffre au-dessus de l'essieu arrière. Elles se rechargent en 6,5 heures sur prise classique ou en 30 minutes avec un chargeur rapide.

Excellent voyageur

Hormis la prise située sur l'aile avant gauche de ce X5 45e, les différences esthétiques avec un modèle thermique sont inexistantes, cet imposant SUV gardant son look musclé et sa calandre hors normes. À bord, l'univers très soigné mêle habilement classicisme et modernisme, avec une instrumentation 100 % numérique personnalisable, doublée d'un écran central tactile totalement connecté.

Ce X5 45e promet une autonomie en tout électrique de 87 km. Un excellent score pour un hybride rechargeable! Démarrer ce mastodonte de 2,5 tonnes tout en silence est un ravissement, trois modes de conduite (sport, hybrid, electric) étant à disposition du conducteur. Le mode «hybrid» gère les phases électriques et thermiques en fonction de l'accélération voulue. C'est simple, efficace et imperceptible, le couple global étant proche des 600 Nm disponibles lorsque les deux unités fonctionnent ensemble. À noter également que la vitesse de pointe du mode «electric» est passée de 120 à 135 km/h.

Excellent voyageur sur routes et autoroutes, ce BMW X5 45e s'assagit en ville grâce à cette version hybride rechargeable capable de parcourir entre 70 et 80 km sans la moindre goutte d'essence. D'ici 2025, le X5 pourrait même être doté d'une version fonctionnant à l'hydrogène, si l'on en croit le prototype (BMW i Hydrogen NEXT) présenté au dernier salon de Francfort.

(Denis Berche/L'essentiel)