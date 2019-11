Deux amies lancent le préservatif pour boisson

Le GHB, communément appelé drogue du violeur, est imperceptible au goût et provoque chez la victime des vertiges, une euphorie et une amnésie partielle ou totale. Afin de lutter contre la multiplication de ce type de drogues versées dans les verres des filles à leur insu, deux New-Yorkaises ont décidé de créer un préservatif pour boisson.

Leur invention baptisée My cup condom (mon préservatif pour verre) est un opercule en latex qui vient épouser les contours d'un verre. Il suffit ensuite de faire un trou au milieu pour y insérer la paille. Ainsi, personne ne peut y verser de la drogue.

«Ce type d'objet peut sauver des vies»

Sur Facebook, les créatrices ont expliqué avoir voulu prendre les devants face à la multiplication des tentatives d'agression après usage de la drogue du violeur. Leur idée est toute simple puisqu'il s'agit d'un genre de couvercle, comme on en trouve dans les cafés et les bars à jus. Mais c'est surtout la matière, légère, et le format qui sont séduisants. Quand la membrane de latex est dans son emballage, ça ressemble furieusement à un vrai préservatif.

L'invention est applaudie par les internautes qui partagent l'information sur les réseaux sociaux. Sur Twitter, une jeune femme écrit: «Ce type d'objet peut sauver des vies!». Le produit est vendu au prix de 4,99 dollars (environ 4,50 euros) sur le site de la marque et n'est disponible actuellement qu'aux États-Unis.

Cup Condom n'est pas la première initiative de ce type. Pour rappel, en 2018, quatre étudiantes américaines ont mis au point un test qui détecte les substances dangereuses présentes dans une boisson (kétamine, GHB, gouttes KO). En 2017, des étudiants en ingénierie de l'Université d'État de Caroline du Nord avaient mis au point un vernis à ongles pour détecter les drogues présentes dans un verre. Il suffisait de tremper son doigt dans le liquide pour détecter s'il contenait du GHB.

(L'essentiel/Marie-Adèle Copin)