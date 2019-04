Ces mets asiatiques sont à connaître absolument

• Le pancake soufflé

Cette pâtisserie semble défier les lois de la physique: le pancake soufflé du Gram Café est le genre de dessert qu’Instagram adore. Une pile de trois crêpes ultra épaisses et moelleuses qui gigotent dès qu’on bouge légèrement l’assiette. Cette enseigne, née à Osaka il y a cinq ans, est considérée comme une pionnière du pancake soufflé japonais. Il s’agit d’une pâte de blancs d’œufs fouettés cuits sur une plaque puis à la vapeur pendant 30 minutes. Le temps de préparation est tel que le café ne sert que 20 assiettes par jour, à des heures précises: 11 heures, 15 heures et 18 heures.

• Le kaya toast

Il est né à Singapour et en Malaisie. Le vert éclatant du kaya toast est une pâte à tartiner à base de lait de coco et de pandan, une plante tropicale réputée pour sa faculté de colorer les aliments. Il pourrait bien conduire les foodistas chez Breadbelly, une boulangerie ouverte en février à San Fransisco et qui s'est spécialisée dans ce mets.

• Umeboshi

C’est l’un des aliments traditionnels les plus populaires au Japon et on lui attribue d’importantes propriétés médicinales. Cette variété de prune est cueillie avant qu’elle ne soit complètement mûre, lavée et mélangée avec du sel et des feuilles de shisho puis marinée pendant plusieurs mois, ce qui lui donne un goût salé, acide et amer à la fois.

• Le Kakigōri

Ce dessert glacé, associé à la street food, est très populaire au Japon. Il s’agit d’une glace pilée recouverte d’un sirop, traditionnellement au thé vert ou au sésame. En Europe, il est arrosé d’un coulis d’ananas ou de mangue. Le Café Coutume et la pâtisserie Toraya sont deux adresses parisiennes qui proposent ce mets nippon.

(L'essentiel/Marie-Adèle Copin)