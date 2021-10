Et les meilleurs restaurants de 2021 sont…

Des cris, des larmes. Les employés du Noma à Copenhague ont laissé éclater leur joie (voir la vidéo ci-dessous) à l’annonce du palmarès. Leur chef, René Redzepi, est à la tête du meilleur restaurant du monde. L’établissement danois a été couronné par le magazine «Restaurant» qui publie la liste annuelle des World’s 50 best restaurants. Le classement a été dévoilé mardi. C’est le plus prestigieux de la profession. Une autre adresse de la capitale du Danemark décroche la deuxième place: le Geranium où officie Rasmus Kofoed. Troisième sur le podium, l’espagnol Asador Etxebarri de Victor Arguinzoniz.

Le Noma décroche cet honneur suprême pour la cinquième fois (2010, 2011, 2012, 2014). Ce sera aussi la dernière. Une nouvelle règle, établie en 2019, stipule que le lauréat ne peut plus figurer aux classements suivants. Il est directement projeté au saint des saints, la catégorie appelée The best of the best (8 inscrits). Le vainqueur de cette année a bénéficié d’une faveur parce qu’il avait fermé, puis rouvert après un déménagement.

Le Pérou s’illustre

En plus des pays nordiques, de l’Espagne et de la France, qui ces dernières années ont caracolé en tête, il faut désormais compter avec le Pérou dont deux établissements de la capitale sont dans le top 10. On y trouve aussi un resto mexicain, un hongkongais et un japonais. L’intérêt porté aux pays latino-américains et asiatiques par les jurés qui établissent la liste des World’s 50 best restaurants contribue à son succès qui a terni l’aura, autrefois hégémonique, du Guide Michelin. Aucun établissement installé au Luxembourg ne figure dans ce top 50 mais deux restaurants allemands (Tim Raue et Nobelhart & Schmutzig, à Berlin) et un belge (Hof Van Cleve, à Kruishoutem). Enfin, seules trois femmes apparaissent sur la liste Ana Roš, Leonor Espinosa et Dominique Crenn.

La liste des World’s 50 best restaurants existe depuis 2020. Elle est établie par les votes d’un millier de jurés comprenant notamment des professionnels de la restauration, des journalistes et blogueurs.

(L'essentiel/Emmanuel Coissy)