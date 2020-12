Une marque fait dépasser la ficelle d'un tampon

Normaliser les règles. C’est le but de la nouvelle campagne de DAME., une marque de protections hygiéniques britannique. Il y a une semaine, le label a lancé une campagne publicitaire originale: une photo montrant la ficelle d’un tampon qui dépasse d’une culotte sur 200 bus circulant dans les rues de Londres.

Dons de protections hygiéniques au Luxembourg



Le Planning familial a lancé une campagne intitulée «Sang vous» pour lutter contre la précarité menstruelle et récolter des serviettes hygiéniques et des tampons pour les plus démunies.



Pour cela, il suffit d’envoyer vos dons par voie postale ou de déposer directement dans une des urnes (Covid safety) vos dons au:

Planning Familial «sang vous»,

6, rue de la Fonderie, L-1531 Luxembourg

ou 2-4, rue Ernie Reitz, L- 4151 Esch-sur-Alzette

ou 18, avenue J.F. Kennedy, L-9053 Ettelbrück.

Sur son blog, la marque explique que, selon un sondage YouGov de 2018 commandé par l’association caritative internationale ActionAid, plus d’une femme sur trois (37%) au Royaume-Uni a été stigmatisée par rapport à ses règles.

«Les règles ont une fonction corporelle normale et naturelle pour les filles et les femmes, explique DAME. sur son site. Elles ne sont pas sales (…) il n’y a aucune raison de les stigmatiser. C’est juste du sang, normal et naturel. Recueilli dans une serviette, un tampon ou une coupe».

La photo affichée sur les bus est un autoportrait de Demi Colleen, blogueuse beauté et étudiante en droit. La marque précise qu’il ne s’agit pas d’une mise en scène réalisée par DAME., mais un cliché pris et stylisé par la jeune femme: «Son corps, son choix».

Le chemin jusqu’aux rues de Londres a été jalonné d’embûches pour DAME. L’enseigne explique avoir reçu des commentaires comme «C’est osé» ou «Nous pourrions avoir des problèmes en diffusant cela». Rien d’étonnant, selon le label: «Ce n’est pas un hasard si l’industrie des médias est dominée par des hommes qui sont mal à l’aise quand on parle des règles».

La marque spécialisée dans les protections écolo invite aussi le public à diffuser des images des bus londoniens sur les réseaux sociaux. «Nous voici en train de normaliser la menstruation en la faisant sortir de l’ombre du XXe siècle».

