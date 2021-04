Les motos font leur révolution électrique, aussi

Grosses, bruyantes et polluantes? C'était peut-être vrai avant, mais les motos n'ont pas échappé à la vague verte qui déferle sur la mobilité. Avec la révolution électrique, de nouvelles marques pleines de fraîcheur sont apparues. À l'instar du fabricant suédois Cake, dont la Kalk& est emblématique des nouvelles motos électriques: aérienne, élégante et minimaliste.

Elle possède un cadre léger composé de profilés en aluminium vissés ensemble, un moteur électrique de 15 kW/20 CV, et une batterie de 2,6 kWh qui permet de parcourir 80 km. Cette technologie a un prix: 14 000 euros au bas mot. Mais la qualité est là. La batterie est d'ailleurs du même type que celle de la Tesla Model S.

Si on ne veut pas débourser autant, on peut se tourner vers la Metacycle de l'américain Sondors, dont l'esthétique ne laisse pas de glace non plus. Pour 5 000 dollars, on peut s'offrir ce bijou de 90 kg avec cadre en aluminium brossé, qui dispose d'une puissance de 14,5 kW/19,4 CV. Une batterie de 4 kWh assure une autonomie de plus de 100 km.

Découvrez tous les articles du Supplément Printemps dans notre édition du 20 avril (E-Paper) et en ligne dans les prochains jours sur lessentiel.lu.

Et ci-dessous un lien vers chaque article déjà paru sur notre site:

Comment affiner son profil avant les beaux jours? Projet d'envergure pour le futur autour du vélo Yoga en plein air pour trouver la paix intérieure

(L'essentiel)