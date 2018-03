La surexploitation de la planète pointée du doigt

L'Humanité surexploite la planète et menace son propre bien-être en provoquant le déclin de la flore et des animaux sur la Terre, confrontée à la première extinction d'espèces depuis celle des dinosaures, ont alerté vendredi des experts du monde entier. «Nous sommes en train de saboter notre propre bien-être à venir!», a déclaré Robert Watson, président de la Plateforme intergouvernementale sur la biodiversité et les services écosystémiques (IPBES), à l'origine de cette enquête.

Si rien n'est fait pour enrayer la tendance, la ressource en poissons de la région Asie-Pacifique sera épuisée d'ici 30 ans et jusqu'à 90% de ses coraux gravement détériorés d'ici 2050. En Afrique, ce sont plus de la moitié des espèces d'oiseaux et de mammifères qui seront perdues d'ici 2100, avertit cette étude compilée pour l'IPBES dans quatre énormes rapports régionaux. «L'état de la biodiversité empire», a averti Mark Rounsevell, l'un des co-auteurs de cette vaste étude dévoilée vendredi à Medellin, en Colombie.

Humanité menacée

«Cette tendance alarmante menace des économies, des moyens de subsistance, la sécurité alimentaire et la qualité de vie des populations partout» dans le monde, soulignent les experts. Durant trois ans, plus de 550 chercheurs ont travaillé bénévolement sur ces évaluations, qui synthétisent les données d'environ 10 000 publications scientifiques, sur les Amériques, l'Afrique, l'Asie-Pacifique et l'Europe-Asie centrale. Le résultat final couvre la totalité de la Terre, hormis les eaux internationales des océans et l'Antarctique.

Si l'Humanité ne change pas son usage déraisonnable des ressources naturelles, nous mettons en danger «non seulement l'avenir que nous voulons, mais même nos existences actuelles», a averti M. Watson. En Europe et Asie centrale, «la population de la région consomme plus de ressources naturelles renouvelables que ce qu'elle produit», a pour sa part précisé le professeur suisse Markus Fischer.

(L'essentiel/afp)