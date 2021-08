Quelles plantes sont toxiques pour nos animaux?

Depuis l’arrivée du coronavirus, le jardinage urbain et les plantes d’intérieur connaissent un véritable regain d’intérêt. Et il n’y a rien d’étonnant à cela, puisque les plantes sont non seulement belles, mais ont également des effets bénéfiques sur notre santé mentale. Cela ne vaut toutefois pas pour toutes les plantes, certaines étant toxiques, surtout pour nos animaux de compagnie.

Ci-dessous, vous découvrirez neuf plantes extrêmement toxiques, qu’il vaut mieux éloigner le plus possible de vos compagnons à quatre pattes et cinq plantes totalement inoffensives pour votre chien ou votre chat.

Plantes toxiques pour les animaux

Le lierre

Chez nous, le lierre est rarement utilisé en guise de plante d’intérieur et pousse généralement sur les murs extérieurs. Bien que le lierre soit considéré comme toxique, il reste moins dangereux que les autres plantes de cette liste. Ce sont surtout les baies qui sont toxiques. Vu que ses feuilles sont très amères, il est par ailleurs peu probable que votre animal de compagnie soit tenté de les manger.

Le pothos (Scindapsus aureus)

Le pothos (également connu sous le nom de lierre du diable) est une plante verte très appréciée. Elle ne nécessite que peu d’attention et pousse très facilement. L’inconvénient du pothos est qu’il est toxique à la fois pour les humains et les animaux.

Si toucher la plante est sans risque, il faut par contre absolument éviter que vos animaux la grignotent, au risque de développer une intoxication dont les symptômes vont de la diarrhée aux tremblements en passant par la paralysie et une salivation excessive. Si vous observez l’un de ces symptômes chez votre animal, consultez immédiatement un vétérinaire. Dans le pire des cas, l’intoxication peut être mortelle.

La fleur de Lune (Spathiphyllum)

La fleur de Lune, avec ses feuilles d’un vert profond et ses grandes fleurs, est également très appréciée en tant que plante d’intérieur. Les feuilles contiennent de l’acide oxalique, toxique pour les humains et les animaux en cas d’ingestion. Salivation excessive, vomissements, diarrhée et troubles de la déglutition comptent parmi les symptômes d’une intoxication à l’acide oxalique. Comme pour le lierre du diable, il convient de consulter un vétérinaire en cas de doute.

Le caladium

Cette plante, disponible en plusieurs teintes, apporte une belle touche de couleur à votre intérieur. Les feuilles, très soyeuses au toucher, ne doivent en aucun cas être ingérées, que ce soit par les humains ou les animaux. Même une infime quantité peut s’avérer mortelle pour un animal domestique.

Parmi les symptômes, on note une irritation des muqueuses de la bouche, des douleurs à l’estomac, des vertiges, des crampes et tremblements et une insuffisance respiratoire. En cas de doute, consultez immédiatement un vétérinaire.

Le zantedeschia (ou calla)

Impossible de ne pas aimer une plante avec un nom aussi évocateur! Le mot calla est dérivé du grec ancien et signifie «beauté». Non seulement ses feuilles sont toxiques, mais en cas d’ingestion, elles sécrètent un liquide susceptible de provoquer des irritations et des éruptions cutanées.

Leur consommation peut provoquer inflammation et irritation de la muqueuse de la bouche, suffocation, vomissements, diarrhée et crampes. Dans ce cas, il faut filer le plus rapidement possible chez le vétérinaire.

Le philodendron

Le philodendron est originaire des forêts tropicales d’Amérique du Sud. Si les substances toxiques contenues dans les feuilles en forme de cœur sont susceptibles de provoquer des irritations cutanées, elles sont encore plus problématiques en cas d’ingestion. Outre les symptômes d’intoxication classiques, le philodendron peut provoquer des lésions rénales chez le chat.

Le dieffenbachia (également connu sous le nom de canne du muet ou plante des sourds-muets)

Son nom en dit long: la plante des sourds-muets contient des substances toxiques. Son ingestion peut non seulement provoquer des œdèmes et des douleurs, mais également une infertilité.

Attention: il n’y a pas que les feuilles qui sont toxiques, mais également l’eau d’arrosage qui s’écoule dans la soucoupe. Rien que trois à quatre grammes de feuilles peuvent déjà s’avérer mortelles. Une visite chez le vétérinaire s’impose donc.

La patte d’oie (syngonium podophyllum)

Tout comme le lierre du diable, cette plante se retrouve dans de nombreux intérieurs. Elle n’est cependant pas sans danger, car ses feuilles et ses tiges sont toxiques pour les animaux.

Les cristaux d’oxalate de calcium et l’acide oxalique contenus dans sa sève sont irritants pour les muqueuses et peuvent provoquer des hémorragies gastro-intestinales et des lésions rénales. Vite, on file chez le véto!

La sansevière (ou langue de belle-mère)

Les feuilles de cette plante, couramment appelée langue de belle-mère, contiennent de la saponine, une substance potentiellement nocive.

La saponine est également contenue en petites quantités dans les tomates et les épinards. Considérée comme «faiblement toxique», la plante provoque vomissements, crampes et diarrhée chez les animaux. Si votre compagnon à quatre pattes a ingurgité une grande quantité de feuilles, mieux vaut se rendre sans plus attendre chez le vétérinaire.

Plantes inoffensives pour vos animaux de compagnie

Le calathea

Pour s’épanouir pleinement, le calathea exige peut-être un peu plus d’efforts et d’entretien. En contrepartie, il ne présente aucun danger pour vos animaux de compagnie.

La plante à monnaie chinoise

Si vous préférez quelque chose d’un peu plus original, pourquoi ne pas opter pour la plante à monnaie chinoise, également connue sous le nom de plante ovni, arbre porte-bonheur ou plante du missionnaire.

Elle apprécie les environnements humides et n’exige que très peu d’entretien. En plus, votre chat pourra la grignoter aussi longtemps qu’il lui plaira.

Le bananier

Avec le bananier, vous faites entrer les tropiques dans votre intérieur. Il est composé en grande partie d’eau et doit donc être arrosé et vaporisé très souvent, voire quotidiennement en été. Il présente néanmoins l’avantage de ne pas être toxique.

La fougère Pteris albolineata

La plupart des espèces de fougères sont sans risque pour vos animaux. Non seulement celle-ci est non toxique, mais elle était même jadis utilisée pour soigner les maladies de la rate. Elle ne présente donc aucun danger pour vos animaux.

L’herbe à chat

L’herbe à chat (cyperus zumula) n’est pas toxique et est une véritable friandise pour les chats. La consommation régulière de cette herbe les aide à évacuer les poils avalés lors de la toilette.

(L'essentiel)