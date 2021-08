Cinq paradis que vous ne pourrez jamais visiter

À l'heure des vacances d'été, certaines personnes rêvent de voyages improbables et de paradis éloignés des sentiers battus. Voici cinq endroits qui feraient à coup sûr le bonheur des aventuriers, s'il n'était pas interdit d'y mettre le pied pour mille et une raisons différentes.

Le royaume des serpents

Si vous avez l'occasion de visiter São Paulo au Brésil, n’espérez pas une escapade à Queimada Grande, à 100 km au large de la métropole brésilienne. Surnommée «l'île aux serpents», elle regorge d'espèces de reptiles... et de légendes. La famille d'un gardien de phare aurait été massacrée par les morsures de serpents et un naufragé n'aurait pas survécu après avoir osé s'aventurer sur leur territoire. Les connaisseurs assurent que toutes ces histoires sont fausses. Aujourd’hui, l'île est surtout visitée par des scientifiques en quête d'une flore exceptionnelle. Mais aussi par quelques réalisateurs de documentaires et des... trafiquants.

Une tribu hostile coupée du monde

En 2018, la mort d'un évangéliste qui avait comme projet de convertir les fameux «Sentinelles» avait fait la Une des médias du monde entier. Hostile à toute présence étrangère, ce peuple de 400 personnes vit en vase clos et réserve le pire châtiment à celui qui tente de les approcher. Le pasteur a essayé, il l'a payé de sa vie. Une autre photo de l'île de North Sentinel, qui appartient à l'Inde, a fait le tour du monde. Un photographe s'est approché du lieu, et a réussi à capter un cliché des habitants. L'un d'entre eux vise l'hélicoptère avec un arc! Depuis 1996, le gouvernement indien a abandonné l'idée d'entrer en contact avec cette tribu coupée du monde moderne.

Le «bunker» de la CIA

N'imaginez pas vous prélasser sur les plages de l'atoll de Diego Garcia, en plein milieu de l’océan indien. Et pour cause, ce territoire, qui appartient à la Grande-Bretagne, est utilisé comme base militaire américaine. C'est également là que se trouveraient certains des fameux «sites noirs» de la CIA, l'agence de renseignement des États-Unis. Revendiqué par la République de Maurice, qui a bénéficié d'un jugement favorable de la Cour internationale de justice en 2019, Diego Garcia est également au centre d'une thèse empreinte de conspiration. Ainsi, le vol 370 Malaysia Airlines aurait été abattu en 2014 alors qu'il se dirigeait vers cette base...

L'île qui disparaît à petit feu

Plus proche du Luxembourg, l'île volcanique de Surtsey en Islande connaît également un destin particulier. Formée en 1963 suite à l'éruption d'un volcan sous-marin, elle a atteint sa superficie maximale en 1967. Depuis, elle ne fait que réduire au fil des ans sous le poids de l'érosion. Devenue un repaire essentiel pour les volcanologues, zoologistes et botanistes, elle a été placée au patrimoine mondial de l'Unesco. L'île est interdite d'accès au public, et pourrait être totalement immergée d'ici à 2100.

La Venise maudite

Si les touristes raffolent d'une escapade romantique à Venise, rares sont ceux qui emmèneront leur bien-aimé fouler le sol de Poveglia. Située dans la lagune de la célèbre ville italienne, l'île en question a tout d'un endroit hanté. Le fruit d'une histoire mouvementée qui ramène à des heures sombres. Au XVIe siècle, elle était utilisée pour isoler les personnes malades de la peste. Au cours du siècle dernier, c'est un hôpital psychiatrique qui y a été installé. Un endroit maudit, où certains malades ont affirmé avoir entendu des «revenants» victimes de la pandémie des centaines d'années plus tôt. Depuis la fermeture de l'établissement en 1968, l'État italien tente de se débarrasser de ce site encombrant...

(Thomas Holzer/L'essentiel)