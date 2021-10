Les ustensiles à posséder et ceux à éviter

Trouver le bon outil pour le bon geste, c’est parfois compliqué en cuisine. Savoir exactement ce dont on a besoin, ce n’est pas évident. D’autant plus que le marketing nous propose régulièrement du matériel vanté comme indispensable. Alors que, bien souvent, ce sont des gadgets inutiles qu’on va oublier dans un tiroir.

Voici une petite liste, non exhaustive, bien évidemment, présentant autant des produits à éviter que des outils essentiels pour bien cuisiner chez soi.

Inutile: le pèle-asperges

Sa tâche est simple: peler les asperges. Une tâche, certes, importante, mais rien qu’un bon éplucheur ne saurait faire! Par contre, suivant les modèles, il est presque impossible de les employer pour peler un autre légume…

Indispensable: une râpe Microplane

Ces râpes ne sont pas juste des râpes. On peut les utiliser pour à peu près tout. Émietter du chocolat pour un dessert, zester des agrumes, râper une noix de muscade entière ou toute autre épice, faire une purée d’ail minute pour un mets ou encore faire de petits copeaux de beurre, qui vont fondre en un instant vu qu’on oublie toujours de sortir le beurre du frigo pour une recette. Ces râpes se lavent en un clin d’œil et restent tranchantes longtemps. De plus, elles sont très pratiques à utiliser.

Inutile: le ciseau à herbes

Pour couper plus rapidement sa ciboulette. Vraiment? Pas sûr! Un bon couteau fait au moins aussi bien. Si ce n’est même mieux. De plus, le couteau peut adapter la taille des morceaux à l’utilisation qu’on veut en faire, contrairement à ces bêtes ciseaux. À éviter!

Indispensable: une mandoline

Gare aux doigts! Une mandoline permet de couper très finement et toujours à la même épaisseur à peu près tous les fruits et légumes, ceci sans avoir besoin d’être un expert du couteau. C’est simple à laver et, si on utilise la protection, ce n’est pas si dangereux.

Inutile: le coupe-banane

Parce que la banane mérite un outil qui lui est dédié. Ou pas! Avec ce gadget, on va gagner 2 secondes pour une préparation, avant d’en perdre 15 à nettoyer l’engin. À oublier!

Des ciseaux

Une paire de ciseaux propres et qui passent au lave-vaisselle, c’est très utile en cuisine. Avec, on peut par exemple couper sa pizza. Oui, car on ne le dit pas assez souvent, mais c’est avec des ciseaux que la pizza se coupe le plus facilement. Au couteau, il y a toujours un coin mal coupé et on perd alors toute la garniture. Mais les ciseaux seront aussi utiles dans mille autres situations. Pour couper une touffe de la botte de thym qui agonise sur le balcon, ouvrir un emballage proprement au lieu de le déchirer sur toute sa longueur, couper la ficelle de son rôti. Bref, c’est indispensable.

(L'essentiel/Romain Wanner)