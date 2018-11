Un Monopoly pour les millenials suscite un tollé

The Monopoly Millennial Edition is somehow both relatable and condescending at the same time pic.twitter.com/Fw7yW086LR — Kevin D. Bell (@DRAnimate) 6 novembre 2018

L'idée a émergé il y une année, lorsqu’un utilisateur de la plateforme Reddit a proposé l’invention d’une version du jeu Monopoly réservé aux millenials. Un an plus tard, le fabricant Hasbro lance cette nouvelle version aux USA. Le slogan sur l'emballage donne le ton: «Oubliez l'immobilier, vous ne pouvez pas vous le permettre de toute façon».

Le jeu a changé les règles. Les vainqueurs ne sont pas ceux à qui ils restent le plus d’argent à la fin, mais ceux qui ont réussi à gagner le plus «d'expériences de vie». Mais qu’est-ce que l’expérience de vie au juste? Et bien, c’est découvrir des restos qui servent des menus véganes, manger des toasts à l’avocat, aller dans des friperies ou encore prendre des cours de yoga.

«L'important, ce n'est pas de gagner»

Bien qu’amusant au premier abord, le jeu enfonce des portes ouvertes et surfe sur les clichés. Sur l’emballage, on retrouve la mascotte du jeu, le vieil homme à moustache blanche vêtu d’un costard et d’un chapeau haut-de-forme, écouteurs plantés dans les oreilles et café à emporter en main. Quant aux accessoires, les pions par exemple, ils sont devenus des émojis, des hashtags ou des vélos. Alors, clin d’œil rigolo ou invention de mauvais goût?

La twittosphère est unanime: ce nouveau jeu est délibérément moqueur et ne prend pas certains problèmes sociaux en compte. Après tout, les dettes de fin d’études, les contrats à durée indéterminée ou le marché du travail saturé font parties du quotidien des millennials. Ce sont précisément ces facteurs-là qui font que cette génération a plus de mal à accumuler des richesses. Ou alors la notion de succès, à l’image de nos parents, est-elle dépassée? La question reste en suspens. En attendant, pour les jeunes d’aujourd’hui, l’expression «l’important ce n’est pas de gagner mais de participer» s’avère de rigueur et pas seulement dans le cadre d’un jeu.

Next, Monopoly for Baby Boomers: where you buy property for below value price, only people of color go to jail, and when you pass “Go” you get to complain about Millennials!!! pic.twitter.com/Nb8vSl79AW — Jon (@jknit135) 12 novembre 2018

Monopoly for Millennials might be one of the worst things ive ever seen you ruined monopoly — Elvis Demars (@MONARCHSFAN90) 12 novembre 2018

(L'essentiel/Valentina San Martin)