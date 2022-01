Le merchandising de Jimin de BTS dévalisé

Le merchandising est l’apanage de tout bon artiste qui se respecte. Celui de Jimin de BTS, à qui un Britannique fait tout pour ressembler, fait le buzz. Et ce n’est pas pour sa piètre qualité, comme cela avait été le cas pour les produits dérivés d’Olivia Rodrigo. Si on parle tant aujourd’hui de pulls à capuche violets et de boucles d’oreilles, dessinés expressément par le chanteur sud-coréen de 26 ans, c’est parce que ces objets se sont littéralement arrachés lors de leur mise en vente.

Selon le «Korea JoongAng Daily», tous les stocks se sont écoulés «quelques secondes seulement» après leur mise en ligne le 18 janvier 2022. Les serveurs qui hébergeaient le site en ligne ont même «un instant» crashé à cause du nombre de personnes à travers le monde qui voulaient accéder à la vente. Le média coréen a rappelé que Jimin était le cinquième membre de BTS, après Jin, RM, V et Suga, à lancer son merchandising, mais aucun autre n’avait jusqu’alors connu un tel raz-de-marée. L’entourage de Jimin «envisage positivement» de remettre prochainement une nouvelle salve d’objets sur le marché.

(L'essentiel/fec)