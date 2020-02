Pourquoi le chien est-​​il le meilleur ami de l'homme?

Peu de concepts rendent les scientifiques qui étudient les animaux plus sceptiques que l'amour, un terme à la définition mouvante et sans doute trop calqué sur l'expérience humaine. Mais un nouveau livre, paru aux États-Unis, affirme que pour les chiens, l'amour est un mot non seulement nécessaire mais indispensable à la compréhension du lien qui nous unit à eux depuis des millénaires, l'une des relations inter-espèces les plus proches et importantes jamais observées.

Son titre: «Dog is Love» («Le chien est amour»). J'ai fini par devenir sceptique de mon propre scepticisme», dit dans un entretien l'auteur, Clive Wynne, un Anglais de 59 ans qui dirige le laboratoire des sciences canines de l'université d'État d'Arizona.

«Un instinct grégaire extrême»

Ces sciences connaissent une renaissance depuis deux décennies. Dans le livre «Le génie des chiens» (en anglais seulement), Brian Hare s'est ainsi attaché à démontrer que les chiens étaient dotés d'une intelligence innée et exceptionnelle. Mais Clive Wynne joue le rabat-joie, avec une conclusion qui décevra certains amis des chiens: les toutous ne sont pas si malins, dit-il.

Les pigeons savent, eux, reconnaître des objets représentés en deux dimensions; les dauphins comprennent les règles de grammaire; les abeilles dansent pour dire à leurs congénères où se trouve la nourriture. Tout cela, les chiens en sont incapables. Puisant dans des années de recherche multidisciplinaire, Clive Wynne propose de changer de modèle. Ce n'est pas l'intelligence des chiens qui les différencie, mais leur «hypersociabilité» et un «instinct grégaire extrême».

Le syndrome de Williams

L'une des découvertes les plus récentes est que l'hormone responsable de la confiance et de l'empathie chez les humains, l'ocytocine, entre également en jeu dans les relations entre chien et maître. Quand hommes et chiens se regardent dans les yeux, le taux d'ocytocine monte en flèche, selon des travaux menés par Takefumi Kikusui à l'université Azabu au Japon. Ce qu'on a observé entre mère et bébé (humains).

Mais c'est la recherche génétique qui a ouvert une piste nouvelle, dont s'inspire grandement Clive Wynne. En 2009, la généticienne Bridgett vonHoldt, à l'université de Californie Los Angeles, a découvert que les chiens avaient une mutation du gène responsable chez l'homme du syndrome de Williams.

Plus attiré par son maître que par la nourriture

Ce syndrome se traduit par un retard mental et une hypersociabilité. «Les chiens, tout comme les gens ayant le syndrome de Williams, éprouvent un désir essentiel de nouer des liens de proximité, d'avoir des relations personnelles chaleureuses: d'aimer et d'être aimé», écrit Clive Wynne.

Cette piste a été confirmée par de nombreuses expériences comportementales, que chacun peut reproduire à la maison avec quelques friandises et récompenses. Dans l'une d'elles, un chercheur ouvrait la porte de la maison à l'aide d'une corde. Le chien découvrait alors, dehors, à distances égales de la porte, son maître et une gamelle de nourriture. Dans la quasi-totalité des cas, le chien se dirigeait d'abord vers son maître.

Domestiqués il y a au moins 14 000 ans

Des examens par IRM ont mis en évidence que les cerveaux des chiens étaient plus stimulés par les louanges que par la nourriture. Mais cette prédisposition innée à l'affection doit être encouragée et développée au début de la vie. Et tout indique que cette histoire d'amour n'est pas exclusive aux humains. Un éleveur a ainsi élevé des chiots parmi une colonie de manchots sur une petite île australienne afin qu'ils défendent les volatiles contre les renards.

Clive Wynne est persuadé que la génétique pourra révéler comment nos propres ancêtres ont domestiqué le chien, il y a au moins 14 000 ans. Une théorie suggère que les ancêtres des chiens se rassemblaient autour des sites où les humains jetaient leurs ordures, et qu'au fur et à mesure, ils se sont laissés apprivoiser, jusqu'à accompagner les hommes dans leurs expéditions de chasse.

