Le rose vif fait beaucoup d'effet dans les yeux

Il était partout durant la semaine de la mode à New York, y compris sur les paupières des mannequins. Le rose illuminait le regard de Gigi Hadid, Joan Smalls ou encore Ashley Graham lors des défilés. Chez Anna Sui, la star du maquillage Pat McGrath a utilisé sa nouvelle palette de fards, pour créer un look romantique. Son astuce: elle combine le rose vif et le violet pour un effet lumineux. On a également repéré cette couleur lors du show de Christian Sirinao. Les beaux yeux marrons d’Ashley Graham voyaient également la vie en rose.

«Lorsque vous choisissez de faire un regard rose, vous devez choisir une ombre à paupières d’une teinte vibrante», conseille le célèbre make-up artist Patrick Ta, interrogé par le New York Post. Si vous optez pour quelque chose de trop subtile, cela peut donner l’impression que vos yeux sont malades». Mieux vaut donc opter pour le fuchsia et un fard très pigmenté dans une texture crémeuse. Et concentrer le rose sur un seul endroit plutôt que de tenter le smoky eye.



(L'essentiel/Marie-Adèle Copin)