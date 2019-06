KLM envisage des passagers dans les ailes

Des avions «économiques et écologiques» sont au cœur du développement de l'industrie aéronautique, qui subit une énorme pression sur les coûts et est régulièrement critiqué pour son impact environnemental. Un étudiant de l'Université technique de Berlin a ainsi imaginé un nouveau concept d'avion futuriste. Son engin, développé par des chercheurs néerlandais avec le soutien de la compagnie aérienne KLM, a été baptisé «Flying V-900», en l'honneur de la célèbre guitare Gibson éponyme.

Si les caractéristiques de cet avion sont proches d'un Airbus 350-900, sa consommation de carburant serait de 20% inférieure au plus économe des avions de ligne actuellement en service. Un bon point dans un contexte international en quête d'un tourisme plus propre et moins polluant.

De la nourriture sous forme de buffet

L'appareil reprend la forme triangulaire d'une guitare, qui lui confère une pénétration dans l'air nettement meilleure (+15%) comparativement aux avions classiques, note un site spécialisé dans l'aéronautique. Le poids de l'appareil, beaucoup plus léger que les avions actuels de taille équivalente, joue aussi un grand rôle.

«La nouvelle forme de l'avion nous offre des opportunités intéressantes pour concevoir l'intérieur, rendant le vol plus confortable pour les passagers, explique le directeur général de KLM. Par exemple, dans le cadre de la recherche Flying-V, nous étudions de nouvelles options pour se reposer ou prendre ses repas dans l'avion. Offrir de la nourriture sous forme de buffet est l'une des options». Le futur avion est une aile volante en forme de «V» qui intégrera la cabine passagers, la soute et les réservoirs de carburant dans les ailes. Il pourra accueillir plus de 300 passagers.

Une maquette volante et une partie grandeur nature de l'intérieur du Flying-V seront officiellement présentées en octobre prochain, à l'occasion du 100e anniversaire de KLM. Le projet ne sera pas concrétisé avant 2040, car de nombreux tests sont encore nécessaires.

(L'essentiel/cga)