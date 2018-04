Les sextos virent parfois au harcèlement

Le printemps est arrivé. Avec lui, revient l'envie de papillonner... même au bureau! La pratique est pour ainsi dire banale puisque, selon un sondage du site Monster réalisé en 2010, 30% des personnes en couple ont rencontré leur partenaire dans le cadre professionnel.

Cet aspect ne doit pas en faire oublier un autre: 25 à 85% des femmes sont harcelées sur leur lieu de travail. Melinda Gates a dénoncé ce phénomène au dernier Forum économique de Davos. L'épouse de Bill Gates mène son combat à travers la Bill & Melinda Gate Foundation, une fondation luttant notamment contre les discriminations.

La limite entre le flirt et le harcèlement est parfois difficile à définir. Une femme peut apprécier d'être draguée, même maladroitement par un mec. Et se sentir agressée par un gros lourd, qui ne comprend pas que «Non, c'est non!» ou qu'on ne réponde pas à son sexto parce qu'il ne nous plaît pas. Voici trois scénarios pour les femmes, incluant la réception d'une photo coquine, pour déterminer si chaque situation était acceptable ou pas.

1. Le collègue me plaît C'est le coup de foudre avec lui. Homme de ma vie ou crush d'un soir, je reçois des messages sexy et des photos hot, qui me donnent envie de faire l'amour avec lui. Comme notre attirance est mutuelle, tout va bien dans le meilleur des mondes. Et hop, je lui envoie une photo sexy de moi.

2. Le collègue me plaît moyennement Je ne m'y attendais pas. Comme ça, sans crier gare, le type m'a envoyé deux photos: une de son torse et l'autre de ses fesses. D'habitude, nos messages se bornaient à des questions professionnelles. Il s'est excusé platement en disant que je n'étais pas la destinataire. Je lui laisse le bénéfice du doute.

3. Le collègue me déplaît Je reçois le cliché obscène d'un boulet. Je peux en parler à un autre collègue, à mon responsable, à mon directeur ou aux ressources humaines. Si cela n'est pas possible, des associations contre le harcèlement au travail existe.

(L'essentiel/Anaïs Zufferey)