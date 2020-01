Les végétaux remplacent le cuir animal

La mode est en perpétuel renouvellement, et le cuir reste un indémodable depuis Elvis Presley et sa mythique veste jusqu’à Rihanna. L’industrie du cuir est une des plus polluantes de la planète, d’après France info, 80% de sa production provient de pays en développement, où les normes environnementales ne sont pas aussi strictes qu’en Europe. À Dacca, au Bangladesh, par exemple, avant la fermeture de la tannerie en 2017, 22 000 m³ de produits chimiques étaient rejetés dans la rivière en provenance de la tannerie, chaque jour.

De nombreuses start-up et designers de mode tentent depuis des années d’introduire de nouvelles solutions bio et organiques avec la création du «cuir végane». Si vous êtes dubitatifs face à cette alternative, la conseillère en image Chantal Blazyk affirme «tant que le cuir végane est de bonne qualité, il ne peut que marcher et prendre de l’ampleur dans la mode».

Le champignon utilisé de façon surprenante

L’Espagnole Carmen Hijosa a mis au point le «Pinatex» dans sa société «Ananas Anam», un «cuir» fabriqué à partir de fibres de feuilles d’ananas. Des industries de la mode comme Hugo Boss l’utilisent déjà et des fabricants de baskets comme Nike, Adidas ou encore Puma, développent des prototypes, à partir de cette matière.

On retrouve également de plus en plus dans le commerce le «cuir» de champignon aussi appelé «Muskin», développé par les entreprises «Grado Zero Espace» et «Mycoworks». Il est extrait du chapeau d’un champignon appelé Phellinus ellipsoideus. Tanné de manière naturelle, il se trouve être parfaitement biodégradable. Le «cuir» d’eucalyptus inventé par Fabian Stadler, pour une ligne de vêtements véganes «Noanifashion». Utilisé de prime abord comme ceinture, cette création a reçu un accueil triomphal, à tel point qu’une ligne de sac de cette même matière est en train de se créer.

D’autres alternatives au cuir animal sont en voie de développement comme le «cuir de raisin» fait à partir de déchets issus de la production viticole ou encore le «cuir de kombucha», provenant d’un thé fermenté. Le designer brésilien Nova Kaeru développe quant à lui un «cuir» fabriqué à partir de feuille de colocasia, pour créer la seule tannerie biologique au monde. Nous ne sommes donc pas à l’abri de découvrir dans nos vêtements des matières insolites.

