L'empathie, c'est aussi un peu dans les gènes

Cette découverte réalisée par des chercheurs britanniques et français est un pas de plus dans la compréhension de l'autisme. Cet ensemble de troubles affecte en effet l'«empathie cognitive», à savoir la faculté à reconnaître le ressenti des autres. «La plus grande étude génétique menée sur l'empathie, utilisant les données de plus de 46 000 clients de la société 23andMe» (tests génétiques), selon l'Institut Pasteur qui y a contribué, a été publiée ce lundi dans la revue «Translational Psychiatry».

Il n'existe pas de mesure objective de l'empathie. Mais les scientifiques se sont basés sur le «quotient d'empathie», que jauge un questionnaire mis au point en 2004 à l'université de Cambridge. Ils ont rapproché les résultats de ce questionnaire et le génome de ces 46 000 personnes, analysé à partir d'un échantillon de salive. Principal résultat: «Notre empathie est en partie génétique. En effet, au moins un dixième de cette variation est associée à des facteurs génétiques», a résumé Pasteur dans un communiqué.

«Un risque plus élevé d'autisme»

«Individuellement chaque gène joue un petit rôle et il est donc difficile de les identifier», a précisé l'un des auteurs, Thomas Bourgeron. «Deuxièmement, la nouvelle étude a confirmé que les femmes montraient en moyenne plus d'empathie que les hommes. Cependant, cette différence n'est pas due à notre ADN», a poursuivi l'université de Cambridge. Elle s'expliquerait plutôt par «d'autres facteurs biologiques non génétiques», hormonaux par exemple, «ou des facteurs non biologiques tels que la socialisation, lesquels diffèrent tous deux en fonction du sexe».

Enfin, l'étude montre «que les variations génétiques associées à une plus faible empathie le sont aussi à un risque plus élevé d'autisme», d'après Cambridge. Mettre en évidence des facteurs génétiques «nous aide à comprendre les individus comme les autistes, qui ont du mal à imaginer les sentiments et les émotions des autres. Cette difficulté à lire les émotions peut devenir aussi invalidante que n'importe quel autre handicap», a commenté l'un des principaux auteurs, Simon Baron-Cohen. Les origines de l'autisme, qui touche une personne sur 100 environ, restent largement à découvrir.

