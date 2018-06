Les moches sont mieux payés que les autres

Être moche, ça paie. C'est du moins ce qu'affirment deux chercheurs américains qui ont publié dans le Journal of Business and Psychology une étude concluant que les personnes au physique ingrat ont plus de chances d'avoir un salaire élevé que celles dotées d'un physique avenant. Mieux: les employés hideux gagneraient encore plus que ceux qui sont «juste» laids.

Pour arriver à cette conclusion, le psychologue Satoshi Kanazawa, professeur de management à la London School of Economics, et Mary C. Still, professeur de marketing et de management à l'Université du Massachusetts, ont analysé le parcours de 20 000 Américains âgés de 16 à 29 ans. Ils ont constaté que des facteurs comme l'altruisme, l'intelligence, l'extraversion ou encore l'intelligence pèsent plus sur le montant de la rémunération que la plastique de l'employé. Selon les chercheurs, les moches s'investiraient plus dans leur travail et seraient bien plus dévoués à leur employeur que les beaux.

Ce résultat est pour le moins surprenant: jusqu'ici, toutes les recherches menées sur le sujet ont en effet démontré exactement le contraire. Ainsi, selon le sociologue français, Jean-François Amadieu, un visage plus avenant que la moyenne rapporte 8% de salaire en plus, et une trentaine de kilos en moins rapporte 9% de rémunération en plus. En 2011, une étude a aussi démontré que les actifs jugés les plus attirants gagnaient en moyenne, au cours de leur carrière, 160 000 euros de plus que leurs collègues moins beaux.