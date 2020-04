Cette petite ville hantée est en vente, ça vous dit?

Johnsonville s'étend sur 25 hectares, sur les rives du Connecticut. Jadis petite ville en plein essor, elle est aujourd'hui inhabitée, hormis un concierge et un agent de la sécurité, chargé de garder à l'écart les explorateurs et autres vandales jusqu'à ce qu'on lui trouve un acquéreur. Cela fait des années que Johnsonville est à vendre, pour tout juste 1,85 million de dollars. Des petites maisons, des espaces verts et beaucoup de place pour la distanciation sociale: voilà ce qui attend le futur propriétaire, qui serait, dans un premier temps, l'unique habitant du lieu, à part peut-être les fantômes qui sont censés hanter la ville. Parmi eux se trouverait également celui de Mr. Johnson, qui lui a donné son nom.

L'histoire de Johnsonville a débuté en 1802. On y trouvait alors une grande usine qui produisait du fil essentiellement destiné à la fabrication de filets de pêche. Petit à petit, un village avec des maisons, une église, un commerce et un bureau de poste s'est développé autour de l'usine. On ignore aujourd'hui combien de personnes y vivaient à cette époque.

Une cité pour personnes âgées

En 1965, Raymond Schmitt, un riche constructeur aéronautique, a acheté la filature Neptune Mill à la famille Johnson. De nombreuses autres filatures et usines étaient obsolètes, ou désaffectées. Et en un rien de temps, Schmitt a été en mesure de racheter toute la ville. L'homme n'aimait pas les étrangers. De manière générale, sa ville n'était pas accessible au public. Occasionnellement, il faisait une exception en louant l'église ou une grange à l'occasion d'un mariage. Et quand, en 1994, Schmitt en a eu assez, il a décidé de vendre le village.

L'offre a été saisie par la chaîne hôtelière Meyer Jabara. En 2001, la société a voulu transformer les lieux en une espèce de cité pour personnes âgées, mais elle a fini par abandonner ce projet. C'est ainsi que, depuis près de vingt ans, Johnsonville s'est retrouvée à l'abandon. Et depuis 2014, Meyer Jabara tente désespérément de la revendre.

(L'essentiel)