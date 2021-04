Faire de votre balcon un joli havre de paix

Végétale, industrielle, tropicale, bohème, urbaine, contemporaine: reste à créer une atmosphère chaleureuse sur ce balcon. Un peu de magie grâce à du mobilier et de la déco bien harmonisés. Quelques plantes, des bougies, des lanternes, des cache-pots. Pierre, rotin, bois, fer, on peut même varier les matières. Et suspendre à la balustrade ou au plafond, petits pots de fleurs et guirlandes. Même l'arrosoir peut devenir un objet déco!

Quand on manque de place, on chasse le moindre espace. Et les murs sont pleins d'opportunités! Rien de tel qu'une échelle appuyée contre la façade ou même un treillis, escaladés par des guirlandes lumineuses et des plantes grimpantes comme le jasmin, le dipladénia, la clématite ou le lierre. Couleurs, odeurs et style! Le bon plan récup': la palette en bois transformée en jardinière verticale, telle une étagère, pour planter les herbes aromatiques.

Idéal pour faire un break

Ras-le-bol de la dalle de béton ou du vieux carrelage rouge et vert? Un nouveau sol peut tout changer et il n'est pas nécessaire d'être un as du bricolage. Lames de bois qui s'emboîtent ou dalles à clipser, il n'y a vraiment rien de sorcier. On peut même oser un coin de pelouse synthétique ou un tapis pour donner une nouvelle vibe à son extérieur!

Au petit matin, à l'apéro ou devant un coucher de soleil le balcon, c'est idéal pour faire un break. Il faut être à l'aise dans un cocon. Et là les idées ne manquent pas. Balancelle d'extérieur, tabourets, poufs posés sur le sol, coin canapé couvertures et coussins... Voire hamac si on a de la place. Autres incontournables: une table et des chaises pour boire un café, manger ou lire un magazine. Balcon trop petit? Penser aux versions pliables, pratiques. N'oublions pas qu'un jour, on pourra à nouveau recevoir du monde!

C'est là que tout se joue. À chacun son univers et son petit plus. Quelques cadres avec de vieilles photos, la malle tout droit sortie du grenier de mamie, le minibar à roulettes, le tableau noir, les poteries, les enceintes rétro (pas trop fort pour les voisins). Objets insolites vivement recommandés. À toi de rêver ton espace!

Découvrez tous les articles du Supplément Printemps dans notre édition du 20 avril (E-Paper) et en ligne dans les prochains jours sur lessentiel.lu.

Et ci-dessous un lien vers chaque article déjà paru sur notre site:

Comment affiner son profil avant les beaux jours?

Projet d'envergure pour le futur autour du vélo

Yoga en plein air pour trouver la paix intérieure

Les motos font leur révolution électrique, aussi

(L'essentiel)