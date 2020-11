Des maisons tout en plastique recyclé

La start-up norvégienne Othalo a conçu des maisons abordables et solides, entièrement faites de plastique recyclé. Les premières devraient sortir de terre en Afrique. Les maisons ont été conçues par l’architecte Julian De Smedt, qui a collaboré avec UN-Habitat, le programme des Nations Unies pour les développements urbains durables et sûrs.

Chaque maison qu’Othalo souhaite construire nécessite environ huit tonnes de plastique. Mais ce n’est pas un problème, car presque partout dans le monde, la quantité de déchets plastique est suffisante pour en faire une maison Othalo. Celle-ci contribue donc non seulement à réduire les déchets plastique, mais est également une solution pour les régions où les matériaux de construction traditionnels sont rares et coûteux.

Un milliard de maisons

La visualisation actuelle montre des blocs d’immeubles à deux étages avec balcons et terrasses couvertes. L’architecte Julian De Smedt a basé sa conception, sur des bâtiments de ville à croissance particulièrement rapide, comme Nairobi. «J’ai examiné comment, en Afrique, les espaces intérieurs et extérieurs sont reliés et comment on peut créer une aération et de l’ombre», explique-t-il.

Actuellement, le projet est toujours en cours d’élaboration. La construction des premières maisons en plastique devrait démarrer en 2022, en Afrique. D’après les estimations d’Othalo, la quantité de déchets plastique disponibles dans le monde suffit à construire un milliard de maisons basées sur leur méthode. En dehors d’immeubles d’habitation, Othalo prévoit également la construction d’entrepôts de stockage, d’hébergements d’urgence, d’écoles et d’hôpitaux en déchets plastique.

(L'essentiel/Meret Steiger)