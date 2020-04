Confiné, le jeune Belge boit beaucoup... moins!

Contrairement aux clichés, et même si les jeux «bibitifs» pullulent sur les réseaux sociaux, le Belge n'a absolument pas augmenté sa consommation d'alcool durant le confinement. C'est une des premières tendances observées par une enquête de l'UCLouvain, lancée début avril. Sur un échantillon significatif de plus de 10 000 personnes, 6 500 réponses ont pu contribuer pleinement aux résultats de l'enquête.

Cette baisse de consommation d'alcool est surtout expliquée par l’absence de contacts sociaux. Confinement oblige, celles et ceux qui buvaient fréquemment avec leurs connaissances ne sont plus en mesure de le faire. Chez les étudiants, privés de soirées, de cafés et de campus universitaire, la consommation a chuté de 61%, alors que pour les hommes, la baisse atteint des sommets avec une descente à 70%.

Chez les 20-40 ans, boire un verre d'alcool n'est plus du tout une priorité avec une diminution de 42%. De quoi donner des sueurs froides aux brasseurs au pays de la bière. Mais le Belge s'est-il totalement rangé durant ce confinement? Cette enquête de l'UCLouvain aurait tendance à nous le faire croire. La consommation de cigarettes a en effet diminué de 42%, celle de cannabis de 52% et celle de cocaïne de... 75%. Bonne nouvelle pour la santé et mauvaise période pour les dealers!

