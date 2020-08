«Je me suis fait couper les oreilles, j'en avais envie»

Il s'appelle Sandro, alias «Mr Skull Face» et son physique pourrait effrayer n'importe quel enfant. L'homme de 39 ans n'a qu'une seul objectif depuis treize années: transformer son corps afin de ressembler à une tête de mort. L'Allemand a déjà subi 17 transformations physiques, et pas des moindres: des implants sur le front, les avant-bras et les mains, sa langue séparée en deux et... une carte de paiement sans contact implantée sur son poignet.

Sa dernière folie? Se faire couper les deux oreilles! «Mes amis ont essayé de m'en dissuader mais j'en avais envie», a-t-il justifié. Toutes ces transformations ont boosté sa confiance à défaut de l'aider à trouver un job ou à maintenir une relation amoureuse.

«Si les gens me regardent de travers je m'en fiche! Quand on me dit que je ressemble à un vieil homme malade, je réponds: "merci pour le compliment"». On l'aura compris, Sandro ne compte pas s'arrêter là. L'homme qui a conservé ses oreilles dans un bocal compte désormais se faire tatouer les yeux puis... se faire couper le bout du nez. Vaste projet!

(th/L'essentiel)