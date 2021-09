La BMW 128ti, la nouvelle sportive qui monte

Attention, petite bombe en voie d'ascension. BMW n'avait plus sorti le badge «ti» depuis un certain temps. Le voilà qui réapparaît sur un modèle de Série 1, la BMW 128ti, sortie en novembre 2020. L'idée? Concurrencer la Golf GTi, qui jouit d'une réputation et d'un succès incontestable depuis plusieurs années.

Fiche technique:



Modèle essayé: BMW 128ti

Dimensions: 4,319/1,799/1,434 m

Empattement: 2,670 m

Volume du coffre: de 380 à 1,200 l

Poids à vide: 1445/1520 kg

Puissance: 265 ch

Couple: 400 Nm à 1,750 à 4,500 tr/mn

0 à 100 km/h: 6,1 s

Vitesse max: 250 km/h

Réservoir: 50 L

Consommation mixte: 6,1 - 6,4 L/100 km

Taux de CO2: 139 - 148 g/km

Tarifs: dès 41 850€ On a aimé:



- Le mode sport bluffant

- L'intérieur tout en design et sobriété

- Le bruit du moteur



On a moins aimé:



- Un léger manque d'originalité

- Le prix substantiel

Pour cela, la marque bavaroise mise sur ses qualités historiques, en premier lieu sa traction. La BMW 128ti est la première voiture sportive de la marque à traction avant. Une petite révolution qui risque de décontenancer les amateurs de la première heure au premier essai. Mais le résultat sera à coup sûr satisfaisant sur le long terme. Et pour cause, cette Série 1 offre une conduite jouissive. Agréable et épurée en vitesse de croisière, foudroyante et magistrale lorsque le mode sport est activé.

Le moteur 2,0 litres turbo, descendant direct du quatre cylindres le plus puissant du groupe, y contribue évidemment. Tout comme la boîte de vitesses sport à huit rapports. En automatique, le plaisir est total, largement valorisé par un joli bruit moteur toujours appréciable sur ce type de modèle.

Une esthétique remarquable

Concernant l'aspect esthétique, BMW a misé sur une touche reconnaissable, sans en faire trop. Pas question de transformer le petit bijou en carrosse tape à l’œil, mais les revêtements et éléments en relief spécifiques, les jupes latérales sans oublier le fameux badge «ti» rouge devant les roues arrière permettent de rapidement l'identifier. De quoi en faire un nouveau modèle iconique? L'avenir nous le dira. En attendant, les amateurs du constructeur allemand qui dépenseront 41 850 euros pour l'acquérir pourront également profiter d'une véritable ambiance de cockpit à l'intérieur.

De la projection du compteur sur le pare-brise au tableau de bord aussi design qu'efficace en passant par les bandes rouges façon LED dans l'habitacle, la BMW 128ti réunit tous les atouts pour susciter le coup de cœur.

(Thomas Holzer/L'essentiel)