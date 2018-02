Voici «Flynn», le plus beau des chiens de pure race

Le 142e concours canin de New York, le Westminster Dog Show, a sacré mardi un bichon frisé parmi quelque 2 800 chiens de pure race venus de tous les États-Unis et de plusieurs autres pays. «Flynn», au pelage blanc comme une peluche, faisait partie des sept finalistes parmi lesquels figuraient aussi un border collie, un barzoi royal, un Schnauzer géant et un sussex spaniel.

«Cela est un peu irréel. C'est juste magique», a déclaré le propriétaire de «Flynn» Bill McFadden, en précisant avoir appelé son chien d'après l'avocat Billy Flynn de la comédie musicale «Chicago». Pour mettre en valeur leurs animaux, les propriétaires n'hésitent pas à faire appel à des professionnels qui facturent jusqu'à 500 dollars pour un seul chien.

Ce concours est l'un des plus vieux concours d'animaux aux États-Unis avec le concours hippique du Kentucky Derby.

TOP DOG! Flynn the bichon frise won ‘Best in Show’ at the Westminster Kennel Club Dog Show, a choice that seemed to surprise almost everyone, even Flynn’s trainer! pic.twitter.com/NdDqlVPxFs