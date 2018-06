La Seat Leon Cupra R ne manque pas de caractère

Un joli cadeau avant de voler de ses propres ailes. Seat a livré une version limitée de sa Leon Cupra, siglée «R», avant que le blason Cupra ne fasse sa vie indépendamment.

Fiche technique



Modèle essayé: Seat Leon Cupra R 2.0 TSI essence

Cylindrée: 1 984 cm3

Puissance: 300 ch à 6 200 tr/min

Couple: 380 Nm à 1 800 tr/min

Boîte: automatique 6 rapports

0 à 100 km/h: 5,7 s

Vitesse maxi: 250 km/h

Dimensions: 4,324 m de long; 1,816 m de large; 1,435 m de haut

Empattement: 2,631 m

Volume de coffre: mini 380 litres

Poids: 1 479 kg

Émissions de CO2: 158 g/km

Conso.: mixte 6,9 litres aux 100 km

Tarif de base: 46 455 euros Les plus...

Puissance et vélocité sans perte de confort

Son caractère exclusif

Amortissement et freinage

Une sportive polyvalente



... et les moins

Léger «mou» à bas régimes en modes Confort et Éco

Plus que sept exemplaires en vente au Luxembourg!

Une édition tirée à 799 exemplaires, numérotée, dont 300 sont équipés d’une boîte automatique 6 rapports, affichant 300 chevaux, testée ici. Sur la version manuelle, le bloc 2.0 TSI a été porté à 310 chevaux, ce qui en fait le modèle le plus puissant produit par la marque espagnole. Et cela se remarque au volant, une fois bien enveloppé dans les sièges baquets.

Portée par une traction avant dynamique, la Leon Cupra R plonge avec vélocité dans les virages, où la direction ferme et précise permet de contenir une légère tendance au sous-virage. Pour tirer profit de cette énergie sans perdre en agrément de conduite, le modèle a été doté d’amortisseurs à commande électronique, d’un différentiel autobloquant et de freins Brembo aux diamètres et à l’épaisseur élargis par rapport à la version «classique».

Une habitabilité très correcte

La petite sportive donne ainsi toute sa plénitude une fois les modes SPORT et surtout CUPRA enclenchés, la conduite étant servie par un châssis rigoureux, un couple long et disponible, qui n’hésite pas à tutoyer le rupteur. Pour autant, cette Seat garde une habitabilité très correcte et sait s’apprécier sur longue distance, montrant ainsi une vraie polyvalence.

Avec un ensemble aérodynamique en fibre de carbone, l’esthétisme vient en renfort de l’efficacité. Et cela malgré quelques bruits de plastique à l’accélération et une présentation intérieure un peu trop sage pour un tel tempérament.

(De notre envoyé spécial à Spa, Mathieu Vacon)