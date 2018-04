Peut-​​on péter en couple? Des experts répondent

Toute personne qui est en couple est déjà passée par là. Au début, les filles se maquillent, en secret tôt le matin, pour avoir bonne mine. Les mecs eux, ne mangent pas comme des porcs. Et chacun range ses affaires. Une fois la relation installée, les masques tombent, on se lâche. Certains, un peu plus que d’autres. «Prout!» Il a lâché accidentellement un gaz. Malaise. Et en plus… «Pouah! Ça puire, Messire!» Péter peut être embarrassant (qu’on soit le prouteur ou la victime), mais des spécialistes des couples soutiennent que cela pourrait être bon pour ta relation. Le Huffington Post leur a donné la parole.

«C'est bon signe, ça veut dire qu'on est à l'aise l'un avec l'autre», indique Gary Brown, conseiller conjugal et familial installé à Los Angeles. Shannon Chavez, psychologue américaine et sexologue ajoute même: «Une vie sexuelle riche peut découler du fait que les partenaires n'ont pas honte de leur corps ni de leurs actes. Ils sont donc plus enclins à apprécier différents types de stimulation et à se laisser aller sans inhibition ou complexe», explique-t-elle.

De son côté, Kurt Smith, thérapeute californien, considère que péter peut être parfois un acte égoïste et indélicat. «Si ton partenaire ne fait pas d’effort pour se contrôler, se lâcher ailleurs ou s’excuser, alors c’est une forme d’irrespect qui peut ouvrir la porte à d’autres situations dans la relation». Mais que faire si les pets sont la conséquence de problèmes digestifs, genre côlon irritable ou intolérances alimentaires? Gary Brown suggère d’en parler directement: «Propose à ta moitié de se soulager dans une autre pièce ou d'utiliser un désodorisant. C'est une demande tout à fait raisonnable. Si elle accepte, parfait. Si elle sait que ça t’embête mais qu'elle persiste, son indifférence risque de vite poser d'autres problèmes».

(L'essentiel)