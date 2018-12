Voici des conseils pour courir en hiver

La chute des températures peut couper l'envie d'aller courir au grand air. Et en ce moment, il fait particulièrement froid. Voici quelques règles à suivre pour éviter de tomber malade et ne pas se dégoûter de ce sport.

Ne pas partir à jeun

Qu'il s'agisse d'une sortie du matin, du midi ou du soir, il ne faut jamais partir avec le ventre vide. Quand il fait froid, notre corps a besoin de plus d’énergie que d’habitude pour maintenir la machine à une température de 37 degrés. Avec l'effort, la fatigue viendra alors plus vite. Bien sûr, il ne faut pas avaler un cassoulet juste avant l’effort. Une banane, une barre énergisante ou une pâte de fruits apporteront les sucres rapides nécessaires.

Multiplier les couches

Oui aux couches, non au tee-shirt en coton et au pull à capuche. Quand les températures descendent en dessous des 5°C, on adopte le système multicouches. La première couche, moulante, doit être en matière respirante (ou technique), comme une seconde peau. La seconde doit être un tee-shirt à manches longues ample qui conserve la chaleur. Et la troisième doit être un coupe-vent.

Protéger les extrémités

En plus de porter des gants et des chaussettes hautes et renforcées, il faut protéger son visage grâce à une cagoule ou un cache-nez et un bonnet. Le front et la nuque doivent être impérativement protégés car ce sont des zones de déperdition de chaleur. Le cache-nez permet également de tiédir l’air inspiré (et de donner un look de ninja).

La lampe frontale quand il fait nuit

Que l'on soit du soir ou du matin, courir en hiver rime souvent avec courir de nuit. La lampe frontale et son petit côté alpiniste de l'extrême peuvent sembler exagérés, mais voir clair évitera certains désagréments, comme marcher dans une flaque d’eau glaciale et avoir le pied trempé.

S’il neige

Quand les trottoirs sont saupoudrés de neige, des baskets de trail suffisent. S’il y a 10 centimètres de neige et plus, il vaut mieux être prudent en optant pour des crampons antiverglas. C'est léger, facile à mettre et très confortable. Des lunettes antibrouillard sont également indispensables. Cela évite d'avoir plein de flocons dans les yeux.

(L'essentiel/afp)