La bonne vieille basket revient à la mode

Quand le mannequin Signe Veiteberg marche sur le podium du défilé Vuitton en octobre 2017, un détail retient notre attention: les énormes baskets à ses pieds. La semelle semble à la fois fondre et déborder, et il est rare de voir un modèle marcher avec tant de légèreté. Nicolas Ghesquière, directeur artistique de la maison française, serait-il un génie? Dès lors, la grosse pompe à semelle orthopédique qu'on a balancé depuis belle lurette dans une fripe, refait surface contre toutes attentes.

Un autre créateur, plus provocateur cette fois-ci, a sorti sa version dadcore. Demna Gvasalia, le directeur artistique de Balenciaga a créé une paire de baskets massive qui donne l’impression d’être déjà usée, genre «j’ai volé les anciennes runnings de papa». Comme toutes les pièces que crée le styliste, la Triple S (collection automne/hiver 2017) est un best-seller. Nombreuses sont les it-girls qui s’affichent avec ce modèle.

Bien qu’ultra hype, le design massif de la chaussure dadcore peut faire peur. Le mieux, c’est donc de prendre exemple sur les mannequins et autres fashionistas. Pour trouver le bon combo, on table sur des basiques. Elsa Hosk associe ses baskets à un pantalon fluide noir taille haute et une veste en cuir cintrée. Hailey Baldwin la joue plus girlyn en misant sur une tenue à mi-chemin entre un style sexy et décontracté. Ou alors, on ose le total look atlheisure avec jogging en coton serré aux chevilles. Le risque avec ce style, c’est d’avoir l’air de sortir de la salle de sport si on ne s’appelle pas Adrianne Ho (mannequin) ou Simi Haze (it-girl). Sur elles, c’est évidemment parfait.

(L'essentiel/Marie-Adèle Copin)